Internacional

Se Registra Terremoto en Panamá: Temblor Activa Alerta por Tsunami

El sismo pudo percibirse en diversas áreas cercanas a Panamá

Personas salen de sus casas tras el terremotoPersonas salen de sus casas tras el terremoto en Panamá. Foto: AFP
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