Se Registra Terremoto en Panamá: Temblor Activa Alerta por Tsunami

Un terremoto de magnitud 7.6 se registró este viernes a 12 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, Panamá, según confirmó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Según reportes, el sismo de gran intensidad pudo percibirse en Costa Rica y obligó a la activación de alerta de tsunami.

En un primer momento, el USGS arrojó una magnitud preliminar de 8, pero fue ajustando la intensidad hasta llegar a los 7.6, según quedó registrado en sus redes sociales, y 7.7 en el reporte más actualizado en el sitio web de la autoridad estadounidense.

Terremoto en Panamá

De acuerdo con el mapa, la onda expansiva del sismo pudo percibirse en Costa Rica y ciudades aledañas a Panamá, como San José.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos (NWS NTWC) confirma que no se espera tsunami en las costas de California, Oregón, Washington, Columbia Británica y Alaska tras el terremoto en Panamá.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico del Servicio Meteorológico Nacional de Honolulu, Hawái, emitió un mensaje de amenaza de tsunami ante el sismo 7.6, registrado a las 17:56 horas UTC de este viernes.

Asimismo, señaló que, según datos disponibles, se presentan olas de tsunami peligrosas, pronóstico para algunas zonas costeras, así como olas de tsunami que alcanzan de 1 a 3 metros por encima del nivel de la marea para las costas de México, Samoa Americana, Antártida, Chile, Chuuk, Colombia, Islas Cook, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Fiji, Polinesia Francesa, Guam, Guatemala, Hawái, Howland y Baker, Indonesia, Japón, Nueva Zelanda, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas y Rusia, entre otras.

Autoridades de países como El Salvador, Chile, Guatemala y Costa Rica activaron alertas de tsunami ante su cercanía con las costas de Panamá.

Por su parte, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Colombia señaló que, de acuerdo con la Autoridad Marítima, no existe amenaza para la costa pacífica colombiana, luego del sismo.

La Embajada de México en Panamá indicó que, ante el sismo reportado, hizo un llamado a atender las indicaciones de las autoridades locales y establecer contacto con la Embajada en caso de requerir asistencia o protección consular.

Por su parte, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, instó a las autoridades a dar un informe sobre los efectos del sismo de este viernes e hizo un llamado a no utilizar este momento para generar alarmas y desorden en la sociedad.

Personas se resguardan tras sismo en Panamá este 9 de octubre. Foto: Reuters

El Ministerio de Educación de Panamá anunció la suspensión de las clases para el turno vespertino del día de hoy 9 de octubre en todos los niveles educativos de todo el país.

Asimismo, hizo un llamado a la calma y exhortó a la ciudadanía a mantener la serenidad ante las circunstancias actuales.

El Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá exhortó a la población a seguir con los protocolos de evacuación y prevención. Además, informó que están en constante monitoreo y vigilancia en coordinación con los estamentos de seguridad y emergencias tras el reciente sismo percibido este viernes.

El Gobierno de Panamá tenía previsto un simulacro de sismo para el próximo lunes 12 de octubre a las 10:00 horas, para saber qué hacer en caso de un sismo.

Tras los sismos, se han registrado múltiples réplicas en diversas regiones de Panamá, con intensidades que van desde los 5.8 grados hasta los 3.1.

Hasta el momento, la réplica más intensa se registró un kilómetro al sur de El Cacao y fue de 5.8 de magnitud; así como varios de 5.0 de magnitud en ciudades como Río Grande, Los Asientos y Los Leones, en el sur de Panamá.

Diversos videos en redes sociales muestran la intensidad del terremoto de este viernes, interrumpiendo transmisiones de televisión o la propia vida cotidiana de los habitantes de la región.

Hasta el momento, se ha reportado el colapso parcial de un hotel en Penonomé, cayendo sobre vehículos; además, se reportaron daños en la estructura de la catedral de San Juan Bautista, en la misma ciudad.

No obstante, no se han reportado personas fallecidas ni tampoco hay reporte de heridos del sismo.

TLS