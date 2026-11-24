El presidente de Estados Unidos firmó este día un memorando en el que advierte que "una demora prolongada en la ejecución de una sentencia de muerte constituye una grave ofensa al sistema de justicia", por lo que ordena la "aplicación expedita de las penas capitales", y así dar justicia a las víctimas de "crímenes atroces".

En el documento que firmó señala que una demora prolongada en la ejecución de una sentencia de muerte constituye una grave ofensa al sistema de justicia que niega a la familia de la víctima el cierre que merece. Y acusó que las penas capitales impuestas a los criminales "más viles" se ven frustradas con demasiada frecuencia por años, o incluso décadas, de litigios.

"El Departamento de Justicia debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar que quienes cometan los crímenes más atroces enfrenten con prontitud todas las consecuencias de sus actos", indica el texto del memorando.

Destacó que cuando el Fiscal General indique apropiado, "ejercerá la jurisdicción federal y solicitará la pena de muerte para crímenes capitales federales particularmente atroces y graves".

Además, amplía las categorías de delitos federales por los que el Departamento de Justicia deberá buscar aplicar la pena de muerte, los cuales son:

Asesinato en primer grado de un menor de edad.

Asesinato cometido durante la comisión de violación, abuso sexual, explotación sexual infantil y trata de personas con fines de explotación sexual.

Asesinato cometido durante la comisión de secuestro y trata de personas.

Ante esto, el Fiscal General tomará todas las medidas legales y apropiadas para garantizar que las sentencias de muerte impuestas a nivel federal se ejecuten de la manera más expedita posible.

priorizar la pronta resolución de apelaciones directas, peticiones de habeas corpus y otros procedimientos posteriores a la condena; oponerse a las tácticas dilatorias de litigio; solicitar la consideración judicial expedita siempre que sea apropiado; y eliminar las demoras administrativas innecesarias.

Esto se da luego del caso de Christa Pike, quien esperó 30 años en el corredor de la muerte desde que fue condenada en 1996 por un homicidio. Sin embargo el 30 de septiembre 2026 su intento fallido de ejecución programado en Tennessee causó polémica por varios motivos médicos, legales y de derechos humanos.

Sobrevivió a las dosis que se le aplicaron de pentobarbital, tras un largo proceso con múltiples intentos de acceso intravenoso.

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