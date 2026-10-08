Internacional

‘Despertó y Habló’: Estas Fueron las Primera Palabras de Christa Pike Tras Ejecución Fallida

Sus abogados creyeron que la mujer tenía muerte cerebral, pero reaccionó antes de ser desconectada de los aparatos que la mantenían con vida

Christa Gail Pike, era la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee, en 2004Foto: Reuters | Archivo
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