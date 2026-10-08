‘Despertó y Habló’: Estas Fueron las Primera Palabras de Christa Pike Tras Ejecución Fallida

El caso de Christa Pike ha sorprendido al mundo tras sobrevivir a su ejecución el pasado 30 de septiembre en Tennessee, Estados Unidos. La mujer, condenada a pena de muerte por el asesinato de una compañera de clase en 1995, sobrevivió a la aplicación de dos dosis letales de pentobarbital.

De acuerdo con su abogado, Randy Spivey, luego de la fallida ejecución fue hospitalizada por alrededor de una semana y este martes, antes de ser desconectada de los aparatos de soporte vital mostró signos de reanimación.

"El lunes por la noche entendíamos que Christa estaba con muerte cerebral y que el soporte vital sería retirado al día siguiente. Pero el martes, para sorpresa de todos, Christa se despertó y empezó a hablar", dijo su defensa a los periodistas.

Asimismo, confirmó que la mujer de 50 años de edad ahora puede hablar y sabe identificarse.

“¿Dónde estoy?" y "¿Quiénes son ustedes?", fueron las primeras palabras que dijo la mujer sobreviviente a la inyección letal.

El abogado celebró la recuperación de Pike, sin embargo, asegura que le espera un “largo camino hacia la recuperación”. Debido a que su representada tiene un coágulo sanguíneo en un brazo, tiene neumonía y no puede tragar, por lo que no está claro si recuperará la movilidad y uso de sus brazos.

Christa Pike iba a ser la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años. Luego de la doble ejecución fallida, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ha suspendido estas acciones durante el resto de 2026.

En tanto, el fiscal general adjunto, Will Ayers, se negó este miércoles a aclarar ante el tribunal si el estado solicitará una nueva orden de ejecución.

EPP