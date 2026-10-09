Sociedad

Sismos de Hoy 9 de Octubre 2026 en México: SSN Informa Magnitud y Epicentro de los Temblores

Todos los días, el Servicio Sismológico Nacional monitorea la actividad sísmica del país; te compartimos en dónde se han registrado movimientos

Simulacro CDMXSe llevó a cabo un Simulacro Nacional en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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