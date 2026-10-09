Sismos de Hoy 9 de Octubre 2026 en México: SSN Informa Magnitud y Epicentro de los Temblores

Este viernes, se han registrado temblores de magnitud 4.0, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN), que día con día monitorea la actividad sísmica en México.

El primer sismo de magnitud 4.0 se registró a las 3:41:44 horas, a 119 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca. Su profundidad fue de 17.3 km.

El segundo sismo de la misma magnitud ocurrió a las 8:37:20 horas, a 43 kilómetros (km) al oeste de Pijijiapan, Chiapas. El SSN reportó una profundidad de 92.9 km.

Además de los movimientos de magnitud 4.0, el SSN reportó otros temblores superiores a 3.7 en el litoral del Pacífico mexicano.

A las 4:39:19 horas ocurrió un sismo de magnitud 3.8, localizado a 119 km al suroeste de Tonalá, Chiapas, con una profundidad de 5.2 km.

Asimismo, a las 4:18:27 horas se registró un temblor de magnitud 3.9, cuyo epicentro se ubicó a 185 kilómetros al suroeste de Cihuatlán, Jalisco. Este movimiento tuvo una profundidad de 5 km.

FBPT