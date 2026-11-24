Un ataque con explosivos frente al edificio de Gobernación del departamento de Meta en Villavicencio, en el centro de Colombia, ha provocado una intensa movilización de servicios de emergencia; reportan varios lesionados.

Según datos preliminares, el estallido ocurrió esta noche, por lo que hasta el momento se reportan al menos 12 heridos y graves daños a los inmuebles cercanos, según EFE.

Luego de darse a conocer el ataque con explosivos en Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció al respecto y dijo que está a la espera de los reportes oficiales. "Dios quiera que no haya víctimas mortales", puntualizó.

"El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz", escribió en sus redes sociales.

Asimismo, el mandatario aseguró que "no habrá diálogo con el narcoterrorismo".

"Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública", puntualizó.

¿Cómo fue el ataque con explosivos en Colombia?

El ataque con explosivos sorprendió a los habitantes del departamento de Meta en Colombia. El estallido encendió alarmas y generó pánico en la capital.

A través de redes sociales se dieron a conocer las imágenes momentos después de la explosión. Los edificios, principalmente el de gobierno, quedaron destruidos.

Los vehículos de emergencia llegaron a la zona para atender la situación, ya que las llamadas de auxilio han sido varias. Hasta el momento no se ha confirmado el número oficial de víctimas, no obstante, autoridades temen que la cifra sea fatal.

Debido a que el estallido causó varios daños materiales en edificios e inmuebles, así como en vehículos, por lo que se debe revisar a detalle cada estructura para descartar que haya personas atrapadas.

EPP