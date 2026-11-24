¿A Qué Hora Lloverá Este Martes 24 de Noviembre en CDMX y Edomex?
Los efectos del frente frío número 8 se mantendrán durante los próximos días
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Debido a los efectos del frente frío número 8, las lluvias permanecerán los próximos días. Para que no te sorprenda y tomes tus precauciones, te decimos a qué hora lloverá mañana 24 de noviembre en la Ciudad de México y en el Estado de México.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en su pronóstico para este día se estiman cantidades de 10-25 mm en la Ciudad de México, en especial en las partes altas.
La dependencia considera que los efectos también se deben a un canal de baja presión y el ingreso de humedad que provocarán lluvias puntuales a muy fuertes.
Las lluvias tendrán intervalos de chubascos en los siguientes horarios:
A las 15:00 horas hay 30% de probabilidad de tormentas aisladas.
A las 16:00 horas existe 40% de probabilidad de chubascos.
A lo largo de la tarde, entre las 17:00 y las 23:00 horas, se espera que se presenten chubascos.
A las 18:00 horas existe hasta 60% de probabilidades de algunos chubascos.
A las 19:00 horas las posibilidades son del 34% con algunos chubascos.
A las 22:00 horas las probabilidades rondan el 33% con algunos chubascos.
Por la mañana, se espera cielo medio nublado, ambiente fresco y bancos de niebla en zonas serranas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente templado, incremento de nubosidad con probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas).
Tampoco se debe olvidar que se activó la Alerta Amarilla por el pronóstico de bajas temperaturas para seis alcaldías de la Ciudad de México; se trata de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde se esperan entre 4 y 6 grados entre las 4:00 y 8:00 horas de este martes.
HVI