Debido a los efectos del frente frío número 8, las lluvias permanecerán los próximos días. Para que no te sorprenda y tomes tus precauciones, te decimos a qué hora lloverá mañana 24 de noviembre en la Ciudad de México y en el Estado de México.

¿A qué hora lloverá en CDMX mañana 24 de noviembre?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en su pronóstico para este día se estiman cantidades de 10-25 mm en la Ciudad de México, en especial en las partes altas.

La dependencia considera que los efectos también se deben a un canal de baja presión y el ingreso de humedad que provocarán lluvias puntuales a muy fuertes.

Las lluvias tendrán intervalos de chubascos en los siguientes horarios:

A las 15:00 horas hay 30% de probabilidad de tormentas aisladas.

A las 16:00 horas existe 40% de probabilidad de chubascos.

A lo largo de la tarde, entre las 17:00 y las 23:00 horas, se espera que se presenten chubascos.

¿A qué hora lloverá en el Edomex mañana 24 de noviembre?

A las 18:00 horas existe hasta 60% de probabilidades de algunos chubascos.

A las 19:00 horas las posibilidades son del 34% con algunos chubascos.

A las 22:00 horas las probabilidades rondan el 33% con algunos chubascos.

Por la mañana, se espera cielo medio nublado, ambiente fresco y bancos de niebla en zonas serranas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente templado, incremento de nubosidad con probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas).

Tampoco se debe olvidar que se activó la Alerta Amarilla por el pronóstico de bajas temperaturas para seis alcaldías de la Ciudad de México; se trata de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde se esperan entre 4 y 6 grados entre las 4:00 y 8:00 horas de este martes.

HVI