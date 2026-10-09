Vuelve a Temblar en Panamá: Suman 16 Réplicas del Terremoto de 7.7

Un sismo de 6.6 volvió a sacudir este viernes a Panamá, luego del terremoto de magnitud 7.7 registrado en la mañana en Pitaloza Arriba, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Hasta el momento suman nueve réplicas del terremoto de gran magnitud; la más grande, de 6.6, ocurrió a las 14:25 horas UTC en Río Grande, Panamá.

Una réplica de 5.8 sacudió también al país centroamericano a las 12:37 horas UTC, casi media hora después del terremoto de magnitud 7.7,

Río Grande, Tebario y Los Asientos han sido los lugares en donde se han registrado la mayoría de las réplicas.

El primer terremoto tuvo su epicentro a unos 10 kilómetros al suroeste de la remota localidad de Pitaloza Arriba, en el extremo sur de la región central de Panamá, según informó el USGS.

El terremoto se produjo a una profundidad de 10 kilómetros y tuvo múltiples réplicas, dos de ellas de más de 5,5 grados.

El USGS había reportado inicialmente que el sismo había tenido una magnitud de 8 que luego fue ajustando. Luego de numerosas réplicas, el mismo organismo informó que un segundo temblor de magnitud 6.6 sacudió al país centroamericano.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo en X que ha pedido a autoridades que informen sobre cómo impactó el primer sismo. “No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden”, sostuvo.

AMP