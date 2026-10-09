Internacional

Vuelve a Temblar en Panamá: Suman 16 Réplicas del Terremoto de 7.7

La réplica más fuerte fue de magnitud 6.6 en la escala de Richter, según el Servicio Geológico de Estados Unidos

Sismos en Panamá. Foto: USGSSismos en Panamá. Foto: USGS
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