Sociedad

Rescatan a Perro Atrapado Durante 5 Días en una Alcantarilla de Hermosillo

El can fue puesto a salvo por trabajadores de un taller y policías municipales en la colonia Las Minitas, al poniente de la ciudad

Rescatan a Perro Atrapado Durante 5 Días en una Alcantarilla de HermosilloRescatan a Perro Atrapado Durante 5 Días en una Alcantarilla de Hermosillo. Fotos: Policía Municipal

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