Rescatan a Perro Atrapado Durante 5 Días en una Alcantarilla de Hermosillo

Los llantos de un perro que provenían de una alcantarilla alertaron a vecinos de la colonia Las Minitas, al poniente de Hermosillo, quienes solicitaron ayuda para localizarlo y ponerlo a salvo, luego de que permaneciera atrapado durante cinco días.



El rescate se llevó a cabo alrededor de las 09:35 horas del jueves, en el cruce de las calles Lázaro Cárdenas y Francisco Badilla Valenzuela, donde trabajadores de un taller y policías municipales colaboraron para sacar al animal.



Los oficiales Armando Carrera Escalante y José Daniel de León Miranda usaron un andamio y equipo de elevación para llegar hasta el perro y extraerlo de la alcantarilla, a la que presuntamente había ingresado a través del canal de la calle Lázaro Cárdenas.



Una vez rescatado, el can fue trasladado en la patrulla E-130 al Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal, donde quedó bajo resguardo para recibir la atención correspondiente.