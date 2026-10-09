Seguridad

Aumentan Homicidios Dolosos en Hermosillo; Suman 254 Carpetas de Investigación en 2025

La cifra anual superó el récord previo y contrastó con la tendencia reportada para Sonora, lo que plantea interrogantes sobre la violencia letal

Hermosillo registró 254 carpetas por homicidio doloso en 2025Hermosillo registró 254 carpetas por homicidio doloso en 2025. Foto: N+

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Hermosillo rompe récord con 254 carpetas por homicidios dolosos en 2025.

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