Aumentan Homicidios Dolosos en Hermosillo; Suman 254 Carpetas de Investigación en 2025

Hermosillo registró 254 carpetas de investigación por homicidio doloso en 2025, 29.3% más que en 2024, de acuerdo con el Informe de Indicadores 2026 de Hermosillo ¿Cómo Vamos?.

La tasa fue de 25.6 por cada 100 mil habitantes, la más alta de los últimos cinco años.

El informe, que retoma datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, precisa que una carpeta de investigación puede incluir más de una víctima.

El aumento contrasta con otros indicadores: los delitos de alto impacto bajaron 12.9%, hasta 6,579 carpetas, y la prevalencia delictiva descendió de 28.8 a 21.8 víctimas por cada 100 habitantes.

La Encuesta de Percepción Ciudadana de Hermosillo ¿Cómo Vamos? muestra que quienes consideran inseguro vivir en la ciudad pasaron de 39.3% a 51.1% en 2025, mientras que quienes se sienten algo o muy seguros bajaron de 35.1% a 33.9%.

La zona norte registró el porcentaje más alto de inseguridad, con 67.5%.

En el primer semestre de 2026, Sonora acumuló 337 carpetas por homicidio doloso, 37.8% menos que en el mismo periodo de 2025, con una tasa de 11.4 por cada 100 mil habitantes, según el informe. La cifra corresponde al estado, no a Hermosillo.

El documento presenta las cifras, pero no analiza las causas del aumento ni la ubicación de los hechos dentro de la ciudad.

El informe estima que Hermosillo superará el millón de habitantes en 2026, con 1,004,299 personas, un umbral que, según el documento, exige mayor capacidad para gestionar el crecimiento, desde la infraestructura hasta la seguridad.