Muere Niña de 11 Años tras Accidente en Ciudad Acuña, Coahuila

Una menor de 11 años falleció luego de permanecer hospitalizada por las lesiones que sufrió en un accidente vial ocurrido en Ciudad Acuña, Coahuila. Con su muerte, suman dos las menores que perdieron la vida a consecuencia del percance.

El accidente se registró la noche del lunes en el libramiento Jesús María Ramón, a la altura del ejido La Pileta, donde una camioneta se impactó contra una señal de tránsito ubicada a un costado de la vialidad y posteriormente volcó.

En el lugar, paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento de Jaquelín, de 14 años, mientras que otras tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica. Entre los heridos se encuentran Casandra, de 14 años; Brittany, de 12, e Ismael, de 24 años.

La menor de 11 años permaneció hospitalizada debido a la gravedad de las lesiones que sufrió durante el accidente, pero finalmente perdió la vida.

El conductor de la camioneta, identificado como Jesús, de 17 años, quedó a disposición de las autoridades, que continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el percance y determinar las posibles responsabilidades legales.