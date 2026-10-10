Accidentes

Muere Niña de 11 Años tras Accidente en Ciudad Acuña, Coahuila

El percance en el libramiento Jesús María Ramón ha dejado como saldo dos menores de edad sin vida.

Muere Niña de 11 Años tras Accidente en Ciudad Acuña, CoahuilaLa menor murió luego de que la camioneta en la que viajaba chocó contra una señal de tránsito. Foto: Archivo N+
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