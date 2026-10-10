Delcy Rodríguez Autoriza que Elon Musk Ofrezca Internet de Starlink en Venezuela

Delcy Rodríguez ha autorizado que Starlink opere en Venezuela. El servicio de Internet satelital es propiedad de Elon Musk y es operado por SpaceX.

Este viernes el gobierno venezolano anunció que esta autorización forma parte de un acuerdo con la firma estadounidense. En el comunicado se lee:

“Con esta medida, se autoriza ‌legalmente la prestación ⁠del servicio de internet satelital de la marca Starlink en todo el territorio nacional, lo que ​permitirá ​una ‌operación ‌formal con domicilio y fiscalización en el país. Con este otorgamiento, el Estado venezolano ratifica ​su compromiso con el ordenamiento del espectro radioeléctrico, ‌el fomento ‌de las nuevas tecnologías”.

Bajo el gobierno de la presidenta interina se han restablecido los lazos comerciales con Estados Unidos, sobre todo en áreas estratégicas como la explotación de materias primas, como el petróleo.