Internacional

Delcy Rodríguez Autoriza que Elon Musk Ofrezca Internet de Starlink en Venezuela

La presidenta interina de Venezuela aprobó que opere en el país el servicio de internet satelital operado por SpaceX

Delcy RodríguezDelcy Rodríguez aprueba servicio de Starlink en Venezuela. Foto: Reuters
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