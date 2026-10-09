Identifican a Policías de Fuerza Civil que Murieron en Volcadura en Escobedo, NL

Las autoridades de Fuerza Civil ya identificaron a los tres elementos que perdieron la vida luego de que la unidad en la que viajaban volcara sobre el camellón del Anillo Periférico, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Fue a través de medios oficiales donde Fuerza Civil lamentó la muerte de los tres elementos de seguridad, quienes fueron identificados como Jonathan Almazán Robledo, Jorge Armando Vega Carbajal y Esly Eddrey de la Peña Torres.

Según autoridades, este percance ocurrió cuando los elementos regresaban del municipio de Coahuila. Al llegar a la altura del kilómetro 28 del Anillo Periférico, el conductor de la unidad presuntamente perdió el controlo, generando que terminaran volcados sobre el camellón de esta importante vía.

Este percance generó un intenso despliegue de autoridades de seguridad y rescate quienes al valorar a los tres elementos se confirmó que ya no contaban con signos vitales, por lo que procedieron a resguardar esta área para comenzar con las investigaciones correspondientes.

Además de la Fuerza Civil, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) lamentó el percance que dejó tres oficiales sin vida. Fue a través de sus redes sociales donde compartieron una imagen en la se unían a esta pérdida, además de brindar el pésame a los familiares de los elementos.