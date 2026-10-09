Accidentes

Identifican a Policías de Fuerza Civil que Murieron en Volcadura en Escobedo, NL

Los elementos circulaban sobre en Anillo Periférico cuando ocurrió el percance vehícular

Anillo PeriféricoAutoridades acordonaron la zona del accidente. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+