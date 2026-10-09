Motociclista de 23 Años Pierde las Piernas tras Accidente con Tráiler en El Salto

Una motociclista de 23 años sufrió un accidente después de haber chocado contra un automóvil y posteriormente ser atropellada por un tráiler sobre el corredor industrial de El Salto, Jalisco.

El percance se registró sobre la carretera al Castillo, a unos metros del Periférico Nuevo, en la zona de Parques del Castillo.

De acuerdo a las autoridades, la joven se encontraba en su trabajo y pidió permiso para salir antes debido a un malestar, pero al regresar a su casa a bordo de la motocicleta, ocurrió el accidente.

Tras impactarse contra un automóvil, la joven cayó a un costado, y después un tráiler le pasó por encima de las piernas. La motocicleta quedó partida por la mitad.

La mujer perdió sus piernas tras el accidente, por lo que fue trasladada para recibir atención médica.

Los conductores del automóvil y del tráiler se quedaron en el lugar y bajo disposición de las autoridades, con el objetivo de deslindar responsabilidades.