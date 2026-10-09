Accidentes

Motociclista de 23 Años Pierde las Piernas tras Accidente con Tráiler en El Salto

Una joven fue víctima de un accidente sobre la carretera al Castillo, a unos metros del Periférico Nuevo, en la zona de Parques del Castillo

AccidenteJoven motociclista perdió las piernas tras un accidente en El Salto. Foto: N+

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Accidente en El Salto: una motociclista de 23 años pierde las piernas tras ser atropellada por un tráiler

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