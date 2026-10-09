Educación

Denuncian a Maestros Aviadores en Secundaria Valle de Puebla en Mexicali, BC

La directiva reveló que estos docentes cobran su sueldo desde hace meses sin acudir al plantel, afectando el rendimiento escolar de los alumnos

Denuncian a Maestros Aviadores en Secundaria Valle de Puebla en Mexicali, BCDenuncian a Maestros Aviadores en Secundaria Valle de Puebla en Mexicali, BC | Foto: N+

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