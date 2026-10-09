Denuncian a Maestros Aviadores en Secundaria Valle de Puebla en Mexicali, BC

La directora de la Escuela Secundaria Valle de Puebla denunció la presencia de 12 docentes “aviadores”, término utilizado para referirse al personal que cobra puntualmente su nómina sin presentarse a laborar desde hace meses e incluso años.

La denuncia fue hecha a raíz de una protesta de padres de familia, quienes se manifestaron en las instalaciones del plantel, debido al notable retroceso en el aprovechamiento escolar de sus hijos, provocado por el creciente número de horas libres durante la jornada lectiva.

La administración del plantel hizo pública la situación y urgió a las autoridades de la Secretaría de Educación de Baja California a iniciar una investigación exhaustiva, dar de baja a los docentes irregulares y asignar de inmediato el personal frente a grupo que los estudiantes requieren.

JMR