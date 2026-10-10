Programas sociales

Apoyos Bienestar con Registro Abierto Este Sábado 10 y Domingo 11 de Octubre: Cómo Inscribirse

Este fin de semana varios programas sociales del Bienestar abren inscripciones y módulos para que puedas solicitar el apoyo que brindan en México

Apoyos Bienestar con registro abierto el sábado 10 y domingo 11 de octubre 2026 cómo inscribirse a programasHasta tres programas de Bienestar abren registro este fin de semana. Foto: Cuartoscuro

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