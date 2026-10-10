Apoyos Bienestar con Registro Abierto Este Sábado 10 y Domingo 11 de Octubre: Cómo Inscribirse

El mes comenzó con el registro de varios apoyos Bienestar que estaban presupuestados para abrir inscripciones, por esa razón acá te decimos qué programas sociales tienen recepción de solicitudes y cómo puedes inscribirte en los módulos disponibles este sábado 10 y domingo 11 de octubre 2026 en distintas partes de México.

Septiembre fue mes de pago y para el décimo mes del año varios programas de Bienestar abren registro, por eso en una nota ya te dijimos a qué apoyos puedes entrar en octubre 2026, el monto que pagan y los requisitos para poder aplicar a cada uno.

¿Qué programas de Bienestar abren registro y módulos el 10 y 11 de octubre 2026?

Hay muy buenas noticias para hombres y mujeres, pues stees apoyos Bienestar abren inscripciones durante este fin de semana y todos son a nivel nacional, es decir, pueden aplicar personas que vivan a lo largo de todo el país. Estos son los programas:

Tarjeta INAPAM.

Credencialización al Servicio Universal de Salud.

Vivienda para el Bienestar de Conavi.

Registro Conavi de Vivienda Bienestar

Durante este sábado 10 de octubre un módulo de Conavi abre registro en el estado de Guerrero, específicamente en Calle Lázaro Cárdenas, justo en la cancha principal de la localidad Tres Palos, en Acapulco. El horario de inscripción es de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde (hora local). Los requisitos para aplicar son los siguientes:

No tener casa propia.

No contar con Infonavit, Fovissste, ni con otro crédito de vivienda.

Tener un ingreso menor a 17,800 pesos mensuales.

Identificación oficial con fotografía.

CURP tuya y de tus dependientes económicos.

Comprobante de domicilio.

Comprobante de ingresos.

En caso de matrimonio o concubinato, también deberás presentar los mismos documentos de tu pareja.

Si tú o algún integrante de tu hogar tiene una discapacidad permanente, lleva el certificado médico emitido por una institución pública que lo acredite.

Registro para solicitar la Tarjeta INAPAM

Para este sábado y domingo va a estar disponible la posibilidad de solicitar la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), que otorga acceso, a las personas de 60 y más, a descuentos en salud, transporte público, alimentación, agua y predial.

El trámite de la Tarjeta Inapam es presencial, se realiza en los siguientes Módulos de Bienestar y se entrega el mismo día. Los requisitos para son:

Identificación oficial vigente: INE, pasaporte o cédula profesional.

CURP actualizado.

Acta de nacimiento legible.

Comprobante de domicilio: Recibo de luz, agua, teléfono o predial (no mayor a 6 meses).

Una fotografía tamaño infantil: Reciente, a color o blanco y negro, sin lentes ni gorra.

Teléfono de contacto: Nombre y número de un familiar o persona de confianza para casos de emergencia.

Credencialización al Servicio Universal de Salud

El registro para la Credencialización al Servicio Universal de Salud va a estar disponible este sábado 10 de octubre para todas las personas que reciban la Pensión Bienestar adultos mayores y personas con discapacidad y que su primer apellido inicie con las letras M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Los papeles que deben llevar a los módulos son estos:

Identificación oficial vigente con fotografía.

CURP certificada y actualizada.

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 o 6 meses).

Número telefónico de contacto y correo electrónico.

AO