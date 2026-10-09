Educación

Olor a Gas en Zona Escolar Obliga a Posponer el Regreso a Clases en Xalapa

De acuerdo con Protección Civil, el origen estaría relacionado con la desinstalación de un depósito vacío y la disposición incorrecta de sus remanentes

La primaria Enrique C. Rébsamen en Xalapa sigue cerrada por un fuerte olor a gasLa primaria Enrique C. Rébsamen en Xalapa sigue cerrada por un fuerte olor a gas. Foto: N+

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Olor a gas obliga cierre de escuela en Xalapa. Protección Civil asegura que no fue una fuga, sino la desinstalación incorrecta de un tanque. Se espera reabrir el plantel educativo en dos días

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