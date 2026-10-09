Olor a Gas en Zona Escolar Obliga a Posponer el Regreso a Clases en Xalapa

La escuela primaria Enrique C. Rebsamen de la ciudad de Xalapa, donde el día de ayer se percibió un fuerte olor gas que causó la evacuación de los alumnos. Este día el plantel permanece cerrada debido a que justamente continúa perceptible el aroma a gas en el lugar.

Según informaron las autoridades en materia de Protección Civil, no se trató de una fuga de gas, sino del mal manejo en la desinstalación de un tanque de mil litros de gas, que ya se encontraba vacío, pero los remanentes fueron desechos de forma incorrecta a la red de drenaje y por lo cual se expandió este olor a petrolato.

Sin embargo, este olor obligó la evacuación de 2000 personas en la zona y además se registraron por lo menos tres personas que necesitaron la atención por parte de paramédicos. El día de hoy el plantel continúa sin actividades debido a que el olor continúa.

Según informaron las autoridades educativas a los padres de familia de la escuela primaria Enrique C. Rebsamen, se realizará el día de hoy el lavado de las instalaciones para evitar que el olor permanezca y será por lo menos en unos dos días en los cuales el olor ya no sea perceptible.

Es importante puntualizar que el tanque de gas que estaba en desuso y que fue desinstalado justamente el día de ayer colinda con los salones de tercer grado de esta escuela por lo cual reiteramos el olor aún es perceptible y no era seguro abrir el día de hoy la escuela por lo que se tomó la decisión de que retomen actividades hasta el próximo lunes.

Se prevé que el día de hoy continúen los trabajos para retirar el tanque estacionario de gas de mil litros y también lavar las inmediaciones del inmueble educativo hasta que ya no sea perceptible en este sector de la ciudad capital.