SEP Dará Uniformes Gratis a Primaria y Secundaria: Estos Alumnos Reciben Apoyo en Octubre 2026

Ayudar con la economía de las familias es un objetivo primordial, por eso la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que se van a entregar hasta 816 mil paquetes de uniformes y zapatos escolares gratis a niñas, niños y adolescentes de nivel primaria y secundaria, por eso acá te decimos quiénes van a recibir dicho apoyo en octubre 2026.

Este apoyo se suma al muy esperado registro de la Beca Rita Cetina para primaria y secundaria que está por iniciar en las escuelas públicas de todo México, por eso en una nota ya te dejamos las fechas de las inscripciones 2026.

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¿Qué alumnos de primaria y secundaria reciben uniformes escolares gratis en octubre 2026?

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la SEP, lanzó un comunicado para anunciar que el apoyo de uniformes escolares va a ser entregado a todos los niños que cursen el nivel primaria y secundaria en alguna escuela pública de la entidad, durante el ciclo escolar 2026-2027.

Algo importante a tomar en cuenta es que dicho apoyo solo lo van a recibir los estudiantes que no cuenten con la Beca Universal Rita Cetina. Según cifras de la SEP en Puebla, actualmente 277 mil 761 alumnos de primaria forman parte del programa social.

El paquete de uniformes escolares, que ya empezó a ser entregado en octubre 2026, varía según el grado escolar: para alumnos de primaria dan un suéter, playera polo, falda o pantalón y calzado escolar; mientras que en secundaria brindan un suéter, playera polo y falda o pantalón.

Para recibir el uniforme escolar no es necesario hacer ningún registro en 2026, pues personal de la SEP en Puebla realiza la distribución en los planteles educativos de la entidad, por eso la importancia de saber si en la escuela de tu hijo habrá dispersión o no.

AO