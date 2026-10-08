Educación

SEP Dará Uniformes Gratis a Primaria y Secundaria: Estos Alumnos Reciben Apoyo en Octubre 2026

Ya está en marcha la entrega de un paquete de uniformes escolares gratuitos en México, por eso es importante saber que niños y adolescentes reciben el apoyo en 2026

Uniformes Escolares gratis en México que alumnos de primaria y secundaria reciben apoyo en octubre 2026La SEP anunció la entrega de uniformes gratis para miles de alumnos en 2026. Foto: Cuartoscuro

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