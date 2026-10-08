Seguridad

Exhiben a 'Caldos Angelita' en Puebla por Cobro Excesivo y Exigir Propina

En un video comensales señalaron haber sido víctima de cobros indebidos, además de haber presenciado malos tratos a otros clientes

Guardia Nacional y Policía Estatal participó en el operativo de revisión.Guardia Nacional y Policía Estatal participó en el operativo de revisión. Foto: Profeco

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Colocan sellos de suspensión en el restaurante por infracciones a la Ley de Protección al Consumidor.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Exhiben a 'Caldos Angelita' en Puebla por Cobro Excesivo y Exigir Propina | N+