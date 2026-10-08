Exhiben a 'Caldos Angelita' en Puebla por Cobro Excesivo y Exigir Propina

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en coordinación con la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios del Gobierno del Estado de Puebla colocó sellos de suspensión en el establecimiento 'Caldos Angelita’ ubicado en la 9 norte, número 1006 del Centro Histórico de Puebla.

En atención a una denuncia ciudadana, la dependencia inspeccionó el lugar en el cual se constataron diversas infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, motivo por el cual se impuso la medida precautoria de suspensión de la comercialización de bienes, productos y servicios.