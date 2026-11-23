Una mujer de origen colombiano fue ingresada al penal de Saltillo, luego de que se cumplimentara una orden de aprehensión en su contra por su probable participación en el robo de dos residencias ubicadas al norte de la capital de Coahuila.

Se trata de Jennifer 'N', de 33 años de edad, quien, de acuerdo con las investigaciones realizadas por el Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto de la Comisaría, estaría relacionada con dos robos registrados durante diciembre de 2025 en el Fraccionamiento Nogalar del Campestre, de donde fueron sustraídas diversas piezas de joyería y dinero en efectivo.

Como parte de las indagatorias, las autoridades lograron identificar un vehículo que presuntamente estuvo involucrado en los hechos. Se trataba de un automóvil con placas de circulación del estado de Coahuila; sin embargo, posteriormente se determinó que las matrículas habían sido clonadas y que los números originales correspondían al estado de Morelos.

A través de las investigaciones, el análisis de las cámaras de videovigilancia urbana y el trabajo coordinado entre las corporaciones, fue posible ubicar y detener a Jennifer 'N' en enero del presente año. En ese momento, la mujer fue ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, donde inicialmente enfrentó un proceso por posesión de narcóticos.

No obstante, la Comisaría de Seguridad de Saltillo continuó con el seguimiento de las investigaciones relacionadas con los robos a las viviendas, por lo que finalmente se logró cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por el delito de robo.

La mujer fue trasladada a Saltillo para quedar a disposición de las autoridades correspondientes y continuar con el proceso legal por su probable participación en los hechos.