Pago Anual Anticipado 2027 del Servicio de Agua en Puebla: Beneficios y Requisitos

La empresa Agua de Puebla lanzó el programa ‘Pago Anual Anticipado 2027’, con el objetivo de apoyar la economía de las familias poblanas y reconocer a los usuarios cumplidos.

Solo durante el mes de octubre de 2026, al liquidar 10 meses de servicio de agua, drenaje y saneamiento, los dos meses restantes irán por cuenta de la empresa.

Con este programa, los usuarios se olvidarán de pagar mes con mes este servicio y pagarán con la tarifa actual, la cual quedará congelada para todo el próximo año.

Quienes aprovechen el beneficio recibirán 10 folios, y si es el quinto año consecutivo de pago anual, duplicarán los boletos para participar en la rifa de tres automóviles y dos motocicletas.

¿Dónde se puede realizar el pago anticipado de Agua de Puebla?

Al respecto, el Director General de Agua de Puebla, Jordi Bosch Bragado mencionó que es un evento que facilita la vida porque se puede efectuar un pago anual que es el agua del otro año a precios actuales descontando dos meses de consumo.

Además de estos beneficios, pueden aprovechar hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes. Los pagos pueden realizarse en:

11 sucursales

40 cajeros automáticos

La página web: www.pagoanual.aguapuebla.mx

Aplicación móvil

Whatsapp con Fluvio: 222 2117070.

Directo en línea: pagofacil.aguapuebla.mx

Requisitos para el pago anticipado 2027 de Agua de Puebla

Es importante que antes de realizar cualquier transacción, deben actualizar sus datos en actualizatusdatos.aguadepuebla.mx

Recuerda que el beneficio de dos meses de beneficio no aplica para adultos mayores, pensionados, jubilados o personas con alguna discapacidad pues ellos mantienen sus seis meses anuales gratis; En caso de haber cumplido los 60 años recientemente, podrán realizar su trámite en cualquiera de las once sucursales de la concesionaria.

Realizar el Pago Anticipado 2027 permite cubrir en una sola exhibición el servicio de agua por un año completo con las tarifas actuales 2026, reiterando que, si es una cuenta con servicio medido, su pago es una proyección en base a los consumos de los últimos meses, mientras que, si es cuota fija, se congela el costo anual conforme al estrato y a la tarifa establecida en la estructura tarifaria vigente.

Con información de N+

MCS