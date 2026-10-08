Sociedad

Pago Anual Anticipado 2027 del Servicio de Agua en Puebla: Beneficios y Requisitos

Tres automóviles y más sorpresas serán parte del premio durante el sorteo que reconoce a los usuarios cumplidos que realizan este abono anticipado

Agua de Puebla arranca su Pago Anual Anticipado 2027.Pago Anual Anticipado 2027 otorgará dos meses de beneficio. Foto: Agua de Puebla

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Arranca el Pago Anual Anticipado 2027 de Agua de Puebla, el cual otorga diferentes beneficios, entre ellos la tarifa congelada

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Pago Anual Anticipado 2027 del Servicio de Agua en Puebla: Beneficios y Requisitos | N+