Seguridad

Detienen a 10 Presuntos Integrantes de una Célula Delictiva en Michoacán

Autoridades realizaron 12 cateos en Uruapan, Pátzcuaro y Morelia; durante uno de los operativos, dos elementos de la SSPC resultaron lesionados

Detención MichoacánLas 10 personas detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público. Foto: Defensa
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