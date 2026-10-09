Detienen a 10 Presuntos Integrantes de una Célula Delictiva en Michoacán

Diez personas fueron detenidas durante 12 cateos realizados en los municipios de Uruapan, Pátzcuaro y Morelia, Michoacán, como parte de un operativo contra una célula delictiva presuntamente dedicada al robo de transporte de carga y al secuestro.

Durante los cateos participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), quienes también aseguraron cuatro armas de fuego, cargadores, municiones, dosis de droga y dispositivos electrónicos.

De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, las intervenciones se llevaron a cabo tras la obtención de órdenes de cateo de un juez de control y desplegaron operativos simultáneos en los tres municipios identificados como zonas de operación del grupo.

Durante una de las intervenciones, dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana resultaron lesionados por disparos de arma de fuego.

El personal recibió atención médica por parte de elementos de sanidad de la Marina y posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada.

Las autoridades no detallaron las circunstancias en las que ocurrieron las lesiones ni el estado de salud de los agentes.

Las 10 personas detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

PT