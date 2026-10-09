¿Se Activa Doble No Circula Sabatino Este 10 de Octubre 2026 en CDMX-Edomex? Lista de Placas

No encontramos en el segundo sábado del mes y debido a la preocupación por una posibles activación de la Contingencia Ambiental, checa si hay Doble Hoy No Circula sabatino este 10 de octubre 2026, así vas a saber qué carros y placas no circulan en CDMX y Edomex, según el calendario del programa de restricción vehicular.

Días antes del Grito de Independencia la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México. La implementación de dicha medida trajo consigo el Doble No Circula en pleno domingo, día en que se acostumbra no aplicar ninguna restricción para dar paso libre a los automovilistas sin riesgo de multa.

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¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es buena con todo y pese a que en el aire se reportan diversos contaminantes, como ozono, dióxido de azufre, nitrógeno, entre otros. Esto vuelve poco probable la posibilidad de que la CAMe implemente medidas adicionales para evitar que la contaminación aumente.

El riesgo de contaminación disminuyó para la población durante las últimas horas, por eso las autoridades no ven necesario activar la Contingencia Ambiental en el Valle de México. Aún así te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

Debido a que hasta el momento la Contingencia Ambiental está desactivada, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido. Eso quiere decir que este sábado se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

De acuerdo con los establecido por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) el programa Hoy No Circula indica que la restricción inicia desde las 05:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas del sábado 10 de octubre 2026.

Hoy No Circula 10 de octubre 2026: Qué carros y placas no salen por restricción

Con la Contingencia inactiva, el Hoy No Circula 10 de octubre 2026 opera con normalidad, lo que significa que los siguientes carros no circulan durante el segundo sábado del mes:

Carros con holograma 2 .

Autos con holograma 1 y terminación de placas 0, 2, 4, 6, 8 .

Vehículos con placas foráneas.

Ya que hasta el momento sigue suspendido el Doble Hoy No Circula sabatino 10 de octubre 2026, eso significa que los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa de restricción vehicular en CDMX y Edomex para este sábado.

AO