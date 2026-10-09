Conciertos en el Zócalo CDMX: Artistas y Horarios de Presentaciones en la Feria del Libro 2026

Ya comenzó la XXVI Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México 2026, que contará con diferentes actividades, entre ellas una serie de conciertos, y acá te traemos la lista de artistas que se presentarán y los horarios.

La FIL Zócalo 2026 se realizará del 9 al 18 de octubre con una amplia programación de presentaciones de libros, conversatorios, programas en vivo, teatro y talleres y en una nota te decimos cuál es la agenda de este fin de semana.

¿Qué artistas estarán en el Zócalo CDMX en octubre 2026?

Durante los 10 días de la Feria Internacional del Libro, se llevarán a cabo más de 30 conciertos en el Zócalo CDMX, los cuales son completamente gratuitos para el público y tendrán diferentes géneros musicales aptos para toda la familia.

Entre los artistas que destacan están agrupaciones como Salón Victoria, Belafonte Sensacional, un Tributo a 31 minutos, Los Folkloristas, Triciclo Circus Band y Nueva Rebelión, que se encargará de cerrar el evento.

Horarios de los conciertos en el Zócalo CDMX

La FIL 2026 contará con cuatro foros en los que se realizarán las presentaciones musicales y el resto de actividades. Estas son las fechas y horarios de los conciertos en el Zócalo del 9 al 18 de octubre:

FORO RODOLFO WALSH

Viernes 9 de octubre 2026 a las 15:00 horas: Grupo Casta.

Lunes 12 de octubre 2026 a las 14:00 horas: La Ceiba Negra.

Martes 13 de octubre 2026 a las 14:00 horas: Ensamble Anáhuac.

Jueves 15 de octubre 2026 a las 14:00 horas: Anthar y Margarita.

Viernes 16 de octubre 2026 a las 14:00 horas: Koncert Musik.

Sábado 17 de octubre 2026 a las 11:00 horas: Love Economy. Tributo a 31 minutos.

Domingo 18 de octubre 2026 a las11:00 horas: Crazysaurios.

FORO FEDERICO GARCÍA LORCA

Viernes 9 de octubre 2026 a las 15:00 horas: Horacio Franco y Daniel Ortega.

Sábado 10 de octubre 2026 a las 12:00 horas: Ensamble de metales de la Orquesta Escuela Carlos Chávez.

Domingo 11 de octubre 2026 a las 12:00 horas: Los Folkloristas.

Lunes 12 de octubre 2026 a las 15:00 horas: Grupo Mercy.

Martes 13 de octubre 2026 a las 13:30 horas: Belafonte Sensacional.

Miércoles 14 de octubre 2026 a las 14:00 horas: Fernando Rivera Calderón. Hagamos el humor y no la guerra.

Jueves 15 de octubre 2026 a las 14:00 horas: Las Billies.

Viernes 16 de octubre 2026 a las 14:00 horas: Salón Victoria.

Sábado 17 de octubre 2026 a las 12:00 horas: Presentación de libro y concierto. Movimiento, de Guillermo Briseño.

Domingo 18 de octubre 2026 a las 11:30 horas: Magos Herrera.

FORO ALAÍDE FOPPA

Viernes 9 de octubre 2026 a las 14:00 horas: Bleck.

Sábado 10 de octubre 2026 a las 11:00 horas: Triciclo Circus Band.

Domingo 11 de octubre 2026 a las 11:00 horas: Show Siempre Niños.

Lunes 12 de octubre 2026 a las 14:00 horas: Son 14 del Tiburón Morales.

Martes 13 de octubre 2026 a las 14:00 horas: Corpus Ensamble. Canto operístico.

Miércoles 14 de octubre 2026 a las 14:00 horas: Ponch.

Jueves 15 de octubre 2026 a las 14:00 horas: La perla del Caribe.

Viernes 16 de octubre 2026 a las 14:00 horas: Ensamble 18-21 Cuarteto (jazz).

Domingo 18 de octubre 2026 a las 11:30 horas: Yucatán a Go Go.

FORO JOSÉ REVUELTAS

Viernes 9 de octubre 2026 a las 14:00 horas: Bleck.

Domingo 11 de octubre 2026 a las 11:00 horas: Jose Riaza y las chicas del penal.

Miércoles 14 de octubre 2026 a las 12:00 horas: Ixachilanga: Guardianes del canto ancestral.

Domingo 18 de octubre 2026 a las 18:00 horas: Par de dos. Con-cierto desorden, y a las 19:00 horas Nueva Rebelión.

PPP