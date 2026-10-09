Conciertos en el Zócalo CDMX: Artistas y Horarios de Presentaciones en la Feria del Libro 2026
Durante la Feria Internacional del Libro, se realizarán más de 30 conciertos gratuitos en el Zócalo CDMX. Consulta los horarios y quiénes estarán
Durante la Feria Internacional del Libro, se realizarán más de 30 conciertos gratuitos en el Zócalo CDMX. Consulta los horarios y quiénes estarán
Ya comenzó la XXVI Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México 2026, que contará con diferentes actividades, entre ellas una serie de conciertos, y acá te traemos la lista de artistas que se presentarán y los horarios.
La FIL Zócalo 2026 se realizará del 9 al 18 de octubre con una amplia programación de presentaciones de libros, conversatorios, programas en vivo, teatro y talleres y en una nota te decimos cuál es la agenda de este fin de semana.
Durante los 10 días de la Feria Internacional del Libro, se llevarán a cabo más de 30 conciertos en el Zócalo CDMX, los cuales son completamente gratuitos para el público y tendrán diferentes géneros musicales aptos para toda la familia.
Entre los artistas que destacan están agrupaciones como Salón Victoria, Belafonte Sensacional, un Tributo a 31 minutos, Los Folkloristas, Triciclo Circus Band y Nueva Rebelión, que se encargará de cerrar el evento.
La FIL 2026 contará con cuatro foros en los que se realizarán las presentaciones musicales y el resto de actividades. Estas son las fechas y horarios de los conciertos en el Zócalo del 9 al 18 de octubre:
FORO RODOLFO WALSH
Viernes 9 de octubre 2026 a las 15:00 horas: Grupo Casta.
Lunes 12 de octubre 2026 a las 14:00 horas: La Ceiba Negra.
Martes 13 de octubre 2026 a las 14:00 horas: Ensamble Anáhuac.
Jueves 15 de octubre 2026 a las 14:00 horas: Anthar y Margarita.
Viernes 16 de octubre 2026 a las 14:00 horas: Koncert Musik.
Sábado 17 de octubre 2026 a las 11:00 horas: Love Economy. Tributo a 31 minutos.
Domingo 18 de octubre 2026 a las11:00 horas: Crazysaurios.
FORO FEDERICO GARCÍA LORCA
Viernes 9 de octubre 2026 a las 15:00 horas: Horacio Franco y Daniel Ortega.
Sábado 10 de octubre 2026 a las 12:00 horas: Ensamble de metales de la Orquesta Escuela Carlos Chávez.
Domingo 11 de octubre 2026 a las 12:00 horas: Los Folkloristas.
Lunes 12 de octubre 2026 a las 15:00 horas: Grupo Mercy.
Martes 13 de octubre 2026 a las 13:30 horas: Belafonte Sensacional.
Miércoles 14 de octubre 2026 a las 14:00 horas: Fernando Rivera Calderón. Hagamos el humor y no la guerra.
Jueves 15 de octubre 2026 a las 14:00 horas: Las Billies.
Viernes 16 de octubre 2026 a las 14:00 horas: Salón Victoria.
Sábado 17 de octubre 2026 a las 12:00 horas: Presentación de libro y concierto. Movimiento, de Guillermo Briseño.
Domingo 18 de octubre 2026 a las 11:30 horas: Magos Herrera.
FORO ALAÍDE FOPPA
Viernes 9 de octubre 2026 a las 14:00 horas: Bleck.
Sábado 10 de octubre 2026 a las 11:00 horas: Triciclo Circus Band.
Domingo 11 de octubre 2026 a las 11:00 horas: Show Siempre Niños.
Lunes 12 de octubre 2026 a las 14:00 horas: Son 14 del Tiburón Morales.
Martes 13 de octubre 2026 a las 14:00 horas: Corpus Ensamble. Canto operístico.
Miércoles 14 de octubre 2026 a las 14:00 horas: Ponch.
Jueves 15 de octubre 2026 a las 14:00 horas: La perla del Caribe.
Viernes 16 de octubre 2026 a las 14:00 horas: Ensamble 18-21 Cuarteto (jazz).
Domingo 18 de octubre 2026 a las 11:30 horas: Yucatán a Go Go.
FORO JOSÉ REVUELTAS
Viernes 9 de octubre 2026 a las 14:00 horas: Bleck.
Domingo 11 de octubre 2026 a las 11:00 horas: Jose Riaza y las chicas del penal.
Miércoles 14 de octubre 2026 a las 12:00 horas: Ixachilanga: Guardianes del canto ancestral.
Domingo 18 de octubre 2026 a las 18:00 horas: Par de dos. Con-cierto desorden, y a las 19:00 horas Nueva Rebelión.
PPP