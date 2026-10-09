Sociedad

Conciertos en el Zócalo CDMX: Artistas y Horarios de Presentaciones en la Feria del Libro 2026

Durante la Feria Internacional del Libro, se realizarán más de 30 conciertos gratuitos en el Zócalo CDMX. Consulta los horarios y quiénes estarán

Conoce los artistas y horarios de los conciertos en el zócalo cdmx en octubre 2026La Feria Internacional del Libro en el Zócalo 2026 se realizará del 9 al 18 de octubre. Foto: Cuartoscuro
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