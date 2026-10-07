¿Qué Evento Hay en el Zócalo CDMX del 9 al 11 de Octubre 2026? Agenda de Actividades Gratis

Inicia la época con más festividades del año, por lo que el Zócalo CDMX se convierte en el espacio favorito de reunión de miles de personas, y acá te decimos qué evento habrá este fin de semana, con la agenda de actividades gratis y conciertos del viernes 9 al domingo 11 de octubre de 2026.

Luego de las Fiestas Patrias 2026, los mexicanos ya se preparan para celebrar el Día de Muertos y en una nota previa ya te contamos cuándo se pone el altar y qué actividades habrá en Chapultepec por esta festividad.

¿Qué evento hay en el Zócalo CDMX del 9 al 10 de octubre 2026?

La Plaza de la Constitución albergará la XXVI Feria Internacional del Libro del Zócalo (FIL Zócalo 2026) del 9 al 18 de octubre, con una amplia programación que contempla presentaciones de libros, conversatorios, programas en vivo, conciertos, teatro, talleres y actividades para todo tipo de público.

Durante los 10 días que dura este evento, se regalarán 12 mil libros de títulos como: “Claves para saber qué sentido tiene todo”, de Fernando Buen Abad; “Estrella roja”, de Luis Hernández Navarro; “Nahui”, de Pino Cacucci, autor italiano; “Mangata”, de Emilia Fernández de Navarrete y Alfonso Mateo-Sagasta, de España; “Villa bandolero”, de Jesús Vargas.

En total, el Zócalo CDMX alojará 353 editoriales, 266 actividades, 118 presentaciones de libros, 71 charlas, conversatorios y conferencias; 21 actividades musicales y conciertos; 17 programas de medios, transmisiones y series especiales; 15 mesas de discusión; 13 actividades infantiles, talleres, representaciones escénicas y teatro; 11 recitales de poesía, salas de lectura y libro clubes, además de 317 ponentes, de los cuales 48 son internacionales.

¿Qué conciertos habrá en el Zócalo CDMX del 9 al 10 de octubre?

La Feria Internacional del Libro del Zócalo contará con cuatro foros en los cuales se realizarán todas las actividades antes mencionadas. Esta es la lista de conciertos, talleres y presentaciones que habrá del viernes 9 al domingo 10 de octubre 2026 con horarios:

FORO RODOLFO WALSH

Viernes 9 de octubre 2026

15:00 h | CONCIERTO Grupo Casta.

16:00 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO Estación corona, de Angelina Muñiz-Huberman (FRA).

16:45 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO “Istacamatl. Cantos a la Madre Tierra”, de Natalio Hernández. Presentan: Pilar Máynez, Jennifer Moreno y Arturo Texcahua.

17:30 h | CHARLA “Humanismo mexicano y nuevo humanismo”, con Jesús Ortega López.

18:30 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO La casa amarilla, de Verónica Volkow. Presenta Carmen Zenil.

19:15 h | PROGRAMA: SIN CENSURA. Con Vicente Serrano.

Sábado 10 de octubre 2026

11:00 h | TEATRO AL HOMBRO Frankenstein.

12:00 h | Cuentos para atravesar la noche. Narradora: Norma Márquez.

12:45 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO Los hermanos Covarrubias Portatui, de Gabriel Torres Puga.

13:30 h | CHARLA “Crecer en la era digital”. Con Noemí Juárez, Erik Huesca y Víctor Rendón.

14:30 h | PRESENTACIÓN Y LIBRO DE REGALO Sueltas: ¿Quién sostiene una revolución?, de Yelitza Ruiz.Presentan Jesusa Rodríguez y Karla Motte.

15:15 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO Noche estrellada, de Rubí Gudiño. Con Jacqueline Brieño y Adaluz Vital. Presentación en Lengua de Señas Mexicana.

16:00 h | CHARLA “El delito de migrar”. Óscar Martínez (SLV), Leticia Calderón Chelius y Médicos Sin Fronteras.

17:00 h | CHARLA “El Mayo, el avión y el FBI”. Con Francisco Cruz y José Reveles.

18:00 h | UCRONÍA POLÍTICA Con Rafael Barajas El Fisgón, Fritz Glockner y Elvira Concheiro.

18:45 h | PRESENTACIÓN Y LIBRO DE REGALO Éramos del mar, de Beatriz Novaro. Presenta Francisco Pérez Arce.

19:30 h | RECORDANDO A...Pino Páez Coordina Andrés Cisneros.

Domingo 11 de octubre 2026

11:00 h | TEATRO Cuentos para no dejar de soñar. Cabaret Loaria Kids.

12:00 h | CUENTACUENTOS La estrella fantástica. Biblioteca de Chapulín. Narrador: Kevin Galeana.

12:45 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO Trilogía Flor negra, de Ramón Valdés Elizondo.

13:30 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO Xalostoc, de Francisco Pérez Arce. Presenta Andrés Ruiz.

14:15 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO Gaza, Israel y Medio Oriente, de Temoris Grecko. Presenta Daniel Marmolejo.

15:00 h | CHARLA ¿Qué cuenta la narrativa gráfica?” Con Vicente Jurado, Cintia Bolio y Eduardo Robledo.

16:00 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO Contar nuestras heridas, de Miguel Alejandro Rivera.

16:45 h | CHARLA “Proyecto Casa SnowApple Mx”. Con Adriana López, Sabina Orozco e Idalia Candelas.

17:45 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO Pioneras(novela gráfica), de Jessica Arreola, Ingrid Bravo, Sergio Campos, Olga Mayoral y Francisco de la Mora. Presentan los autores.

18:30 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO La derecha no existe (pero ahí está), de Alex González Ormerod.Presenta Viri Ríos.

19:15 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO En la tierra todo pasará y también en Medio Oriente, de Carlos Martínez Assad.

FORO FEDERICO GARCÍA LORCA

Viernes 9 de octubre 2026

15:00 h | CONCIERTO Horacio Franco y Daniel Ortega.

16:00 h | INAUGURACIÓN Con Clara Brugada, Ana Francis Mor, Argel Gómez y Paloma Saiz.

17:00 h | VIDEOCHARLA Conexión en vivo con Zorhan Mamdani, alcalde de Nueva York.

17:45 h | CHARLA – FRANCIA “La Francia chiquita”. Con José Alfonso Suárez del Real.

18:30 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO La sirena y el jubilado, de Élmer Mendoza. Presenta Martín Solares.

19:15 h | PRESENTACIÓN Y LIBRO DE REGALO Claves para saber qué sentido tiene todo, de Fernando Buen Abad. Presenta Mayo Monero López.

Sábado 10 de octubre 2026

12:00 h | CONCIERTO Ensamble de metales de la Orquesta Escuela Carlos Chávez.

13:00 h | PROGRAMA LOS PERIODISTAS Con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela.

14:00 h | MESA DE CIENCIA FICCIÓN “Cuando la literatura imagina el futuro”. Con Bernardo Fernández BEF, Elia Barceló (ESP), Irving Roffe y Raquel Castro.

15:00 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO Nuestra América en vilo,de Armando Bartra. Presenta Gustavo Petro(COL).

15:45 h | PROGRAMA CIPER: Centro de Investigación Periodística. Con Mónica González (CHL).

16:45 h | MESA “Nuestros detectives”. Con Elia Barceló (ESP), Imanol Caneyada, Nicolás Ferraro (ARG) y Antonio García (COL).

17:45 h | CONFERENCIA–FRANCIA “Juárez y el afrancesamiento”. Con Paco Ignacio Taibo II y Patricia Galeana.

18:45 h | PRESENTACIÓN LIBRO Buenos días, General, de Julio Moguel y Amalia Solórzano. Presentan Plutarco Emilio García Jiménez y Maya Lorena Pérez.

19:15 h | CHARLA “Colombia ante el abismo”. Con Gustavo Petro (COL).

Domingo 11 de octubre 2026

12:00 h | CONCIERTO Los Folkloristas.

13:00 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO La tercera aberración, de Flor Canosa (ARG).Presenta Adriana Rodríguez.

13:45 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO Los muros de Zapata, de Víctor Soler y Jorge Gómez Maqueo.

14:30 h | PRESENTACIÓN LIBROS Las Bichotas y El Sexilio, de Anjannette Delgado (PR).

15:30 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO Rosario Castellanos, de Elena Poniatowska.

16:15 h | CHARLA “Resistir desde los medios” Con Ari Lijalad (ARG), Alán Barroso (ESP), Mónica González (CHL). Presenta Jenaro Villamil.

17:15 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO – FRANCIA La cultura y Gruzinski. Con Francisco Pérez Arce y Antonio Hernández Estrella.

18:00 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO La rebelión infinita de Miranda, de Fermín Goñi (ESP). Presenta Óscar de Pablo.

19:00 h | CHARLA Y PRESENTACIÓN DE LIBRO El hombre, de Guillermo Arriaga. Presenta Ligia Urroz.

FORO ALAÍDE FOPPA

Viernes 9 de octubre 2026

14:00 h | CONCIERTO Bleck.

15:00 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO Cenizas de agua. Martha Viridiana Meléndez Veraza. Editorial: Arte Creativo.

15:30 h | CONVERSATORIO “Con-versatorias III”. Ricardo Venegas Pérez. Ediciones Eternos Malabares.

16:00 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO Anónimas. Historias de mujeres Olvidadas. Alberto Becerril Iturriaga y Lili Becerril Iturriaga. Editorial Encuentros.

16:30 h | CONVERSATORIO “Las posibilidades del libro”. miCielo Ediciones.

17:00 h | TALLER De sirenas y piratas. CONAFE.

18:00 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO Estatuas del Paseo de la Reforma. Poder Judicial de la CDMX.

18:30 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO Inii Ichí. Celerina Sánchez. Oralibrura Cooperación Editorial.

19:00 h | PRESENTACIÓN LITERARIA Manifiesto onírico por la liberación de la imaginación. Hazaña colectiva que da voz a un movimiento de artistas que en lenguaje lúdico y poético alerta la pérdida de humanidad.

20:00 h | CONVERSATORIO “¡No pasarán! Avance de las tendencias fascistas en el mundo”. Carla Torres, Zoe Campos y Tobal García. Fundación Federico Engels. 20:30 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO Novelas I. Presenta Viert Juan Félix Costa. Presenta: Viet Juan Félix Costa. Editorial Lechuga y Bolaños.

Sábado 10 de octubre 2026

11:00 h | CONCIERTO Triciclo Circus Band.

12:00 h | INFANTIL PRESENTACIÓN Y LIBRO DE REGALO Mangata, de Emilia Fernández de Navarrete (ESP) y Alfonso Mateo-Sagasta (ESP).

12:45 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO INFANTIL De niños, inventos y pinceles. La infancia de Leonardo da Vinci, de Mario Iván Martínez y Juan Gedovius.

13:30 h | CHARLA “¿Qué cuenta la narrativa gráfica?” Con Augusto Mora, Beatrix y Rafael Barajas El Fisgón. Modera Rodrigo Callado.

14:30 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO Bukele, el rey desnudo, de Óscar Martínez (SLV). Presenta Estefanía Veloz.

15:15 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO La torre de cristal, de Eduardo Antonio Parra y Carlos René Padilla. Presentan Vicente Alfonso y Nayely García.

16:00 h | PROGRAMA: EL DESTAPE Con Ari Lijalad (ARG). Invitados: Fernando Buen Abad, Jesús Ramírez Cuevas, Andrés Repper y Citlalli Hernández Mora.

17:00 h | PRESENTACIÓN LIBRO Carta al fin del mundo, de José Manuel Fajardo (ESP). Presenta Alberto Ramírez.

17:45 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO Traición en Palacio, de Hernán Gómez Bruera. Presenta Carlos Pérez Ricart.

18:30 h | MESA “¿Quién le teme al feminismo?” Con Emilia Fernández de Navarrete (ESP), Anjannette Delgado (PR), Yelitza Ruiz y Citlalli Hernández Mora.

19:30 h | PROGRAMA: LOS REPORTEROS MX Con Manuel Pedrero.

Domingo 11 de octubre 2026

11:00 h | CONCIERTO Show Siempre Niños.

12:00 h | INFANTIL PRESENTACIÓN DE LIBRO El hilo que no se rompe, de Idalia Candelas. Presenta Marina Taibo.

12:45 h | INFANTIL PRESENTACIÓN DE LIBRO Casi familia, de Ana Romero. Presenta Alexa Libros.13:30 h | CHARLA “El poder en el siglo XXI: geopolítica, IA y oligarquía”. Alán Barroso (ESP). 14:30 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO Entre úteros y pentagramas, de Samuel Máynez Champion. Presenta Argel Gómez y Coral Lomeli

15:15 h | CHARLA “Las revueltas de José Revueltas”. Con José Ángel Leyva, Evodio Escalante, Yelitzia Ruiz y Óscar de Pablo.

16:15 h | CHARLA “Cuando la literatura imagina el pasado”. Alfonso Mateo-Sagasta (ESP), Paco Ignacio Taibo II y José Manuel Fajardo (ESP).

17:15 h | CHARLA “¿Qué quiere la ultraderecha en México?” Con Fabrizio Mejía Madrid.

FORO JOSÉ REVUELTAS

Viernes 9 de octubre 2026

14:00 h | CONCIERTO Bleck.

15:00 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO Cenizas de agua. Martha Viridiana Meléndez Veraza. Editorial: Arte Creativo.

15:30 h | CONVERSATORIO “Con-versatorias III”. Ricardo Venegas Pérez. Ediciones Eternos Malabares.

16:00 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO Anónimas. Historias de mujeres Olvidadas. Alberto Becerril Iturriaga y Lili Becerril Iturriaga. Editorial Encuentros.

16:30 h | CONVERSATORIO “Las posibilidades del libro”. miCielo Ediciones.

17:00 h | TALLER De sirenas y piratas. CONAFE.

18:00 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO Estatuas del Paseo de la Reforma. Poder Judicial de la CDMX.

18:30 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO Inii Ichí. Celerina Sánchez. Oralibrura Cooperación Editorial.

19:00 h | PRESENTACIÓN LITERARIA Manifiesto onírico por la liberación de la imaginación. Hazaña colectiva que da voz a un movimiento de artistas que en lenguaje lúdico y poético alerta la pérdida de humanidad.

20:00 h | CONVERSATORIO “¡No pasarán! Avance de las tendencias fascistas en el mundo”. Carla Torres, Zoe Campos y Tobal García. Fundación Federico Engels. 20:30 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO Novelas I. Presenta Viert Juan Félix Costa. Presenta: Viet Juan Félix Costa. Editorial Lechuga y Bolaños.

Sábado 10 de octubre 2026

11:00 h | TALLER Un partido, muchos finales: derechos en juego. CDHCM.

12:00 h | CONVERSATORIO “La cosmogonía de México a través de tres nuevas novelas gráficas mexicanas. Alex Herrerías, Dr.Stain, Omar Estévez y Uriel Pérez. MQ Comics y Teyolía Estudio.

12:30 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO Mirada serena. Fernando Márquez Verástegui. Editorial independiente.

13:00 h | PRESENTACIÓN Revista Gobernanza y Servicio Público. Varios autores. Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México.

13:30 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO Descubre el Juego de Pelota y el Día de Muertos con la Catrina Bohemia. Laura Elena Rodríguez Garcidueñas. Editorial Educación Re-Creativa.

14:00 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO Honrar nuestro amor. Francisco Ortiz Pardo. Magenta Ediciones.

14:30 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO El amor es un camino que se recorre con la lengua. Astrid Velasco Montante. Editorial Sauvage Atelier.

15:00 h | CONVERSATORIO “Pretextos literarios por escrito”. Cecilia Duran Mena. Editorial Pretextos Literarios por Escrito.

15:30 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO Perfectos Canallas y otros cuentos. Marco Tulio Aguilera Garramuño. Editorial Flores de Tinta.

16:00 h | CONVERSATORIO “Nombrar la herida: Relatos de violencia y memoria en México”. Débora Hadaza y Azul Hernández. Revontuli Editorial.

16:30 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO Milagritos para Alma Luna: Comedia romántica del México novohispano. Marcia Juarez. Editorial Familia Usaka.

Domingo 11 de octubre 2026

11:00 h | CONCIERTO Jose Riaza y las chicas del penal.

12:00 h | TALLER Laboratorio de la imaginación. María Cárdenas. Editorial Escritorio Independiente Trópico de Escorpio.

13:00 h | TALLER Manga Shoukai: introducción al manga. Monterrubio Rojas Zulma Raquel (ZR Joe).Editorial Plutón X9.

14:00 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO La agonía del ruiseñor. Gonzalo Zacaula Velásquez. Editorial Zacaula Literatura Prehispánica.

14:30 h | CONVERSATORIO “Sembrar historias, cosechar lectores”. Angélica Marín. CONAMAT.

15:00 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO La Infancia, entre la niebla y la luz. María Elena Cerecero. Editorial Verso Destierro.

16:00 h | CONVERSATORIO “¿Qué hago si soy un bully?” IneBook Mx, Nancy Mendoza y Oliver Charles. Andalee Ediciones.

16:30 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO Donde los sueños nunca se rompen. Una historia para recordar sin miedo. Marcela Román. Editorial El Canto de la Alondra. 17:00 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO El cavernícola. Aérea Indira y Bruno Bellmer. Editorial Vitrali Ediciones.

17:30 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO Mis años en fem. Rosamaría Roffiel. Editorial LeSVOZ.

18:00 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO El espejo humeante. Cuentos del Asa norte. Pool Dunkelblau. Cierzo Editorial.

18:30 h | PRESENTACIÓN DE LIBRO Después del Último Suspiro. Karla Bueso Asfura. Editorial El perseguidor de Libros.



PPP