¿A Qué Hora Alcanza su Punto Máximo la Lluvia de Estrellas Dracónidas en Octubre 2026?

Si al alzar la mirada al cielo nocturno lpercibes delicados trazos de luz dibujados en el firmamento, seguramente se trata de la Lluvia de Estrellas Dracónidas que se observará entre el 6 y 10 de octubre de 2026.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) de España detalla que la lluvia de Dracónidas suele ser modesta, es decir que alrededor de 20 meteoros cruzan el cielo con una velocidad de 20 kilómetros por segundo.

Se trata de uno de los eventos de la Agenda Astronómica de Octubre de 2026, que también contempla la Luna del Cazador y la lluvia de estrellas Oriónidas.

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¿A qué hora alcanza su pico máximo la Lluvia de Estrellas Dracónidas?

Esta lluvia de meteoros será visible en el Hemisferio Norte entre el 6 y 10 de octubre, aunque el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica del Gobierno de México (INAOE) confirma que el 9 de octubre alcanzarán su pico máximo.

En tanto que el sitio especializado StarWalk agrega que el periodo de observación se extenderá desde el anochecer del jueves 8 y la madrugada del viernes 9.

Será al anochecer cuando se espera una mayor actividad de Dracónidas, dado que se prevé una noche sin luna para esa fecha. Los observadores tendrán mayores oportunidades de disfrutar de este fenómeno, lo que incluso permitirá detectar el paso de los meteoros más débiles.

La tasa máxima observable será variable entre 10 y 700 meteoros por hora. El radiante se encuentra en la constelación Draco.

¿Cuál es el origen de los meteoros Dracónidas?

Tal como ocurre con otras estrellas como las Perseidas, las Dracónidas tienen su radiante en la constelación de Draco, con coordenadas AR=17h20min y DEC=+54° 00'.

El INAOE agrega que el elemento responsable del origen de la Lluvia de Dracónidas es el cometa 21/PGiacobini-Zinner, que cada que atraviesa el Sistema Solar Interior deja un rastro de partículas que la Tierra cruza en ocasiones, dando lugar a dicha lluvia de meteoros.

Este cometa pasó por última vez por el perihelio -el punto de su órbita más cercano al Sol- en marzo de 2025, y se prevé que su próximo paso por este punto sea hasta agosto de 2031.

¿Cómo ver las Dracónidas desde México en octubre 2026?

Para disfrutar de las Dracónidas no es necesario un telescopio, cualquier sitio sin contaminación lumínica puede presentarse como el sitio óptimo para su observación.

El IGN de España detalla que son visibles en cualquier parte del cielo, aunque conviene dirigir la mirada hacia las zonas más oscuras en busca de trazos brillantes o luces tintineantes.