Astronomía

¿A Qué Hora Alcanza su Punto Máximo la Lluvia de Estrellas Dracónidas en Octubre 2026?

Ya hay fecha para la próxima lluvia de estrellas que será visible en México, serán 4 días de luces tintineantes y trazos lumínicos en los rincones más obscuros del cielo

Lluvia de Estrellas Dracónidas de Octubre 2026. A qué hora alcanza su punto máximoOctubre albergará una lluvia de estrellas Dracónidas, que será visible entre el 6 y 10 del mes. Foto: Cuartoscuro.
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+