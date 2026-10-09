Seguridad

Hombre Asesina a Puñaladas a Perra Pitbull en Tlaquepaque

Según la dueña de la perrita, el responsable es un vecino de la colonia Canal 58. Autoridades ya investigan

Patrulla de la policíaLa perrita recién había tenido cachorros. Foto: N+

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Crueldad en Tlaquepaque: un vecino mata a puñaladas a una pitbull recién parida. La policía ya investiga este trágico incidente.

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