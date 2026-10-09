Hombre Asesina a Puñaladas a Perra Pitbull en Tlaquepaque

Un hombre mató a una perrita derivado de un conflicto vecinal. Autoridades ya buscan al responsable, quien apuñaló al ejemplar de la raza pitbull recién parida.

Policías de Tlaquepaque recibieron el reporte de una mujer que indicó que, momentos antes, sobre la calle Barra de Navidad, en la colonia Canal 58, un sujeto había apuñalado a su mascota en repetidas ocasiones.

Al arribo de las autoridades, localizaron al ejemplar ya muerto sobre la banqueta y a su propietaria, quien reveló que el agresor fue un vecino de la zona.

Los cachorros están ilesos. Foto: Info_f

De acuerdo con la versión de la mujer, el hombre acudió momentos antes a su domicilio para atacar a su perra, argumentando que el animal días antes había mordido a su hijo menor.

El caso quedó en manos del Ministerio Público, pues la parte afectada informó saber el domicilio exacto del agresor, a quien ya se le busca y podría enfrentar cargos por crueldad animal.