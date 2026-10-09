Camioneta Cae a Socavón en Boca del Río; Hay Cierre Vial

Una camioneta blanca que circulaba en el paseo Puerto Banderas cayó en un socavón a la altura de la calle Cosamaloapan, en la ciudad de Boca del Río.

De acuerdo con vecinos de la colonia Graciano Sánchez, la calle está en reparación y hay varios hundimientos que se han formado porque es paso de tubería del grupo CAB.

El acceso a todo el paseo Puerto Banderas fue cerrado a la circulación tras el incidente. Según comentaron los agentes, la vialidad tenía paso restringido pero muchos automovilistas no respetaban el cierre.

Se recomienda usar vías alternas como Paseo Boca del Río hasta que el socavón sea atendido por autoridades correspondientes.