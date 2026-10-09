Accidentes

Camioneta Cae a Socavón en Boca del Río; Hay Cierre Vial

La unidad fue removida con una grúa, mientras las autoridades aseguraron un perímetro para impedir el paso a los autos

Vehículo cae en socavón de CAB en Boca del Río. Foto: N+Vehículo cae en socavón de CAB en Boca del Río. Foto: N+

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Camioneta atrapada en socavón de Boca del Río. Vecinos preocupados por hundimientos en calles en reparación.

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