Mueren Tres Policías de Fuerza Civil tras Volcadura en Escobedo, Nuevo León

Tres elementos de Fuerza Civil perdieron la vida luego de sufrir un accidente vial sobre el Anillo Periférico, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, los oficiales viajaban a bordo de una unidad que volcó en las inmediaciones de la colonia Villas de San Francisco, lo que provocó la movilización de las autoridades hacia el sitio.

Tras el percance, se confirmó el fallecimiento de los tres elementos de la corporación estatal, aunque hasta el momento no se han precisado las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

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Horas más tarde de que ocurriera este percance, la corporación de Fuerza Civil identificó a lso tres elementos que fallecieron. Se trataría de los oficiales Jonathan Almazán Robledo, Esly Eddrey de la Peña Torres y Jorge Armando Vega Carbajal.

Este se trataría del segundo accidente vehícular donde agentes de una corporación pierde la vida. Apenas hace unos días se reportó el fallecimiento de una paramédica luego de que la ambulancia en la que viajaba terminara por estrellarse contra una columna de la Línea 4 del metro, en Monterrey, Nuevo León.