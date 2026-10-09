Accidentes

Mueren Tres Policías de Fuerza Civil tras Volcadura en Escobedo, Nuevo León

El accidente ocurrió sobre el Anillo Periférico, cerca de la colonia Villas de San Francisco, donde la unidad en la que viajaban los oficiales terminó volcada

Camioneta volcada Fuerza CivilCamioneta volcada Fuerza Civil. Foto: N+

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Tres policías de Fuerza Civil mueren tras volcadura en el Anillo Periférico. Autoridades investigan las causas del accidente.

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