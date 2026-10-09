Rescatan a Familia Brasileña en el Desierto del Valle de Mexicali, BC

Un menor de 12 años de edad cruzó el muro fronterizo hacia Estados Unidos para solicitar auxilio a las autoridades norteamericanas y lograr el rescate de su madre y dos hermanas pequeñas, de cuatro y seis años, quienes se encontraban varadas y en riesgo de muerte en una zona desértica del Ejido Villa Zapata, en el Valle de Mexicali.

La mujer, de 25 años de edad y de nacionalidad brasileña, arribó a la frontera a bordo de un taxi que la abandonó en la orilla de la carretera. Desde ese punto, caminó junto a sus tres hijos bajo las extremas temperaturas del desierto hasta llegar al cerco fronterizo, donde colapsó con un cuadro de severa deshidratación.

Las autoridades estadounidenses activaron de inmediato una alerta binacional y coordinaron un operativo de búsqueda con la Policía Municipal de Mexicali. Los agentes municipales lograron ubicar y poner a salvo a la madre y a las dos niñas en territorio mexicano, brindándoles asistencia médica inmediata antes de su resguardo.

Por su parte, el menor de 12 años permaneció bajo la custodia de las autoridades migratorias en Estados Unidos en tanto se determina el protocolo de reunificación familiar.

JMR