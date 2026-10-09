Seguridad

Rescatan a Familia Brasileña en el Desierto del Valle de Mexicali, BC

Un niño logró el auxilio de la Patrulla Fronteriza para rescatar a su madre y dos hermanas

Rescatan a Familia Brasileña en el Desierto del Valle de Mexicali, BCRescatan a Familia Brasileña en el Desierto del Valle de Mexicali, BC | Foto: N+

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