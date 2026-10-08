Educación

Costo del Examen para Segunda Vuelta UNAM: ¿Cuándo Aplican la Prueba de Ingreso al SUAyED 2026?

Del 8 al 12 de octubre abre el registro al Concurso de Ingreso a Licenciatura Noviembre 2026; ahí mismo se puede generar la ficha de pago de la prueba.

Alumnos en salón de clases UNAM 2026. Costo de la prueba de ingreso SUAyED 2026.¿Concursarás en la Segunda Vuelta UNAM? Conoce qué costo tendrá el examen de ingreso a Licenciaturas SUAyED 2026. Foto: Cuartoscuro.
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