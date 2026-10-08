Costo del Examen para Segunda Vuelta UNAM: ¿Cuándo Aplican la Prueba de Ingreso al SUAyED 2026?

Aquellos aspirantes que deseen participar en la Segunda Vuelta del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) deberán registrarse a partir de este jueves 8 de octubre de 2026.

Una vez que hayan completado la inscripción en línea, la plataforma les arrojará una ficha de pago para liquidar el monto del examen.

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¿Qué costo tiene el examen de Segunda Vuelta UNAM 2026 para SUAyED?

La convocatoria del Concurso se Elección Noviembre 2026 para el Sistema Abierto y a Distancia establece que el costo del examen es de 490 pesos, que se pagan en una sola exhibición.

El aspirante debe cubrir el monto por derecho de examen entre el 8 y 13 de octubre de 2026, con la fecha de depósito que da el sistema de registro.

El pago se hace a través de ventanilla o cajero de Santander. Los aspirantes también pueden optar por una transferencia a la CLABE UNAM Aspirantes con el número de referencia como concepto.

En tanto que, desde el extranjero el depósito se hace vía depósito en J.P. Morgan.

¿Cuándo es el Examen de Admisión SUAyED 2026 de la UNAM?

De acuerdo con el cronograma propuesto por la UNAM para la Segunda Vuelta del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia una vez pagado el monto del derecho de examen (entre el 8 y 13 de octubre), los aspirantes deberán esperar para obtener tu Cita de Examen.

Entre el 4 y 9 de noviembre de 2026, en 'TU SITIO' se podrá descargar la Cita de Examen y el croquis de la sede donde te tocará realizar la prueba de selección.

Será prácticamente un mes después de haber realizado el pago, que se aplicará el examen de Segunda Vuelta. La UNAM confirmó que los aspirantes lo presentarán entre el 18 y 22 de noviembre.

Mientras que los resultados se publicarán hasta el 9 de diciembre de este mismo año.

Sedes donde se aplicará el Examen de Segunda Vuelta 2026

Esta prueba se presentará de forma presencial en el lugar, día y hora que señale la Cita de Examen UNAM 2026, ya sea en la sede de Ciudad de México (CDMX) o foráneas, tales como Mérida, Yucatán; Morelia, Michoacán; Oaxaca, Oaxaca y Tijuana, Baja California.

La Máxima Casa de Estudios pide considerar que las sedes foráneas cuentan con cupo limitado, por lo que una vez agotados los lugares los aspirantes serán asignados a una sede en CDMX.

Y dado que no será posible ampliar la capacidad disponible, ni realizar cambios de horario, fecha o sede, recomendó a los aspirantes tomar precauciones.