Baja Puntaje de Aspirantes a Carreras de la UNAM tras Aplicación de Examen de Control

Este lunes, mientras casi 21 mil jóvenes celebraban su ingreso a alguna de las 134 carreras que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México, los números detrás de esa alegría contaban otra historia: para entrar este año a la UNAM hizo falta menos puntaje que en ciclos anteriores.

La diferencia no es menor. Quien hace unos años soñaba con estudiar Medicina sabía que necesitaba rondar los 111 puntos en el examen de admisión; este año, con 92 fue suficiente. Algo similar ocurrió en Enfermería, donde el umbral cayó de 75 a 58 puntos, y en Cirujano Dentista, que pasó de 90 a 70. En Arquitectura, el filtro bajó de 90 a 75, y en Psicología, de 99 a 74.

La tendencia se repite en las ciencias sociales y administrativas. Administración pasó de exigir 87 puntos a solo 67; Derecho, de 82 a 65; Ciencias de la Comunicación, de 94 a 72, y Relaciones Internacionales, de 98 a 75. Tampoco se salvó Ingeniería en Computación, que descendió de 94 a 75 puntos.

Cuando la UNAM terminó de asignar los espacios de licenciatura conforme a los resultados del examen de control para el ciclo escolar 2026-2027, se dio cuenta de que varias carreras se quedaron con bancas vacías. La respuesta fue abrir una segunda oportunidad: 2 mil 24 nuevos lugares para quienes presentaron el examen, pero no lograron entrar a la opción que más querían.

La convocatoria arrancó este lunes y, apenas hacia la una de la tarde, ya dibujaba un mapa desigual de la demanda. Hubo carreras que se llenaron casi de inmediato: Ingeniería en Computación en Querétaro reunió 136 solicitudes para apenas 24 lugares, mientras que Derecho en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Morelia sumó 198 aspirantes para 34 espacios.

Teatro y Actuación, por su parte, se volvió una de las opciones más codiciadas del día, con 603 registros compitiendo por 113 lugares, y Letras Inglesas no se quedó atrás, con 479 solicitudes para 40 espacios.

En otros casos, la oferta y la demanda estuvieron más cerca de equilibrarse: Administración en la ENES Unidad Morelia recibió 108 solicitudes para 71 espacios disponibles, y Administración Agropecuaria, en la ENES Unidad León, registró 31 aspirantes para 17 lugares.

Para los 16 mil 543 aspirantes que se quedaron fuera de su primera opción tras el examen de control, el reloj ya corre. Tienen hasta el próximo 4 de septiembre a las 12:00 horas para intentar asegurar un lugar en alguna de las carreras que todavía tienen espacios disponibles, una última ventana antes de que se cierre por completo el proceso de admisión para este ciclo escolar.

AMP