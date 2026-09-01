Educación

Baja Puntaje de Aspirantes a Carreras de la UNAM tras Aplicación de Examen de Control

Tras la asignación de espacios en el nivel licenciatura, la UNAM identificó que algunas carreras registraron cupos disponibles

Biblioteca Central de la Máxima Casa de Estudios. Foto: CuartoscuroBiblioteca Central de la Máxima Casa de Estudios. Foto: Cuartoscuro

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