Temporada de Huracanes 2026 Llega a su Pico en Septiembre: Estados con Mayor Riesgo

Fabián Vázquez, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), lo advirtió desde marzo: septiembre será el mes más activo de la temporada de huracanes 2026, además de que alertó por una posible variación en las cuencas oceánicas. Durante este periodo, indicó, se desarrolla con intensidad El Niño, que provoca el calentamiento de la superficie en el Pacífico.

Actualmente, las condiciones meteorológicas dan muestra del álgido momento que se vive en la época de ciclones. En el océano Pacífico se encuentra el poderoso huracán Karina de categoría 4, así como la tormenta tropical Lowell, que también se prevé evolucione estos días.

Pero además, las autoridades vigilan una zona de baja presión que ya tiene 90% de posibilidad de convertirse en un ciclón en 48 horas.

Vázquez señaló también que "cuando es año de El Niño, generalmente se forman más ciclones en el Pacífico y se forman menos ciclones en el Caribe y Golfo de México".

Hasta el momento, en el Atlántico se han desarrollado cinco ciclones tropicales: Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly y la Depresión Tropical 5. Por su parte, en el Pacífico, se han formado 12 sistemas hasta el cierre de agosto de 2026 (de 18 a 21 pronosticados); estos son: Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Hernan, Iselle, Julio, Lowell, Fausto, Genevieve y Karina

Por lo tanto, los estados que se encuentran en mayor riesgo de enfrentar un ciclón durante septiembre 2026 —aunque no los únicos— son aquellos que tienen litoral y colindan directamente con el océano Pacífico:

Baja California.

Baja California Sur.

Sonora.

Sinaloa.

Nayarit.

Jalisco.

Colima.

Michoacán.

Guerrero.

Oaxaca.

Chiapas.

Te recordamos que un ciclón tropical es un sistema meteorológico caracterizado por vientos que giran con gran rapidez alrededor de un centro de baja presión, en sentido contrario a las manecillas del reloj si se presenta en el hemisferio norte y en sentido horario, en el caso del hemisferio sur, según define el SMN.

Los ciclones tropicales se clasifican de acuerdo a la intensidad de sus vientos. Puede ser depresión tropical, tormenta tropical o, si alcanzan gran fuerza, un huracán. Es decir, todos los huracanes son ciclones tropicales, pero no todos los ciclones tropicales llegan a ser huracanes.