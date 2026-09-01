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Temporada de Huracanes 2026 Llega a su Pico en Septiembre: Estados con Mayor Riesgo

Actualmente, el océano Pacífico sigue con intensa actividad ciclónica: se desarrolla el poderoso huracán Karina de categoría 4, así como la tormenta tropical Lowell que también incrementará su fuerza

Afectaciones generadas durante la temporada de huracanes.Foto: Cuartoscuro | Archivo
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