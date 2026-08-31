Educación

15 y 16 de Septiembre 2026: SEP Informa Si Hay Megapuente por Día de la Independencia

Esto es lo que sabemos sobre los días de descanso en educación básica por las celebraciones patrias en el país

Esto es lo que sabemos sobre el megapuente del 15 y 16 de septiembre 2026Foto: Cuartoscuro
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