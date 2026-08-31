15 y 16 de Septiembre 2026: SEP Informa Si Hay Megapuente por Día de la Independencia

El Ciclo Escolar 2026-2027 ya inició y millones de estudiantes de educación básica volvieron a las aulas. Sin embargo, en pocos días se esperan las celebraciones del 15 y 16 de septiembre, por lo que se ha informado si habrá o no megapuente por el Día de la Independencia de México.

Según lo estipulado en el cronograma oficial de la SEP, hay varios días durante este mes en el que los estudiantes no tendrán clases por diversos motivos, por lo que es importante conocerlos para añadirlos a la agenda de los padres de familia.

El primero de ellos está relacionado con los descansos obligatorios que establece la Ley, es decir, se trata del miércoles 16 de septiembre por la conmemoración del Día de independencia de México, así que ese día no habrá actividades en los planteles.

Ahora bien, es importante destacar que esta fecha, al caer a media semana, no genera un megapuente. No obstante, cada escuela puede manejar los tiempos de manera distinta, por lo tanto, si los directivos y padres de familia lo acuerdan, es posible que se realice un megapuente. En N+ te informaremos de cualquier cambio oficial en el calendario de la SEP.

Pero ojo, ya que esta decisión no es oficial o está estipulada en el calendario de la SEP. En ese sentido, tendrás que solicitar información al personal administrativo del plantel para conocer si realizarán megapuente con actividades en casa o sí tendrán que acudir a las escuelas.

El segundo día que no habrá clases es el viernes 25 de septiembre, ese día los alumnos no asisten a clases, por lo que tienen un megapuente para descansar; su regreso a las aulas es el lunes 28 de septiembre. Debido a que los maestros tienen el primer día del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alumnos Sin Escuela Durante el Regreso a Clases en Veracruz

Estas reuniones son únicamente para los docentes, ya que en ellas se tratan temas de interés general relacionados con la formación de los alumnos, entonces, se plantean y establecen posibles estrategias para solucionar problemáticas.

EPP