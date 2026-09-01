Dan Último Adiós al Creador de Contenido, Ricardo Zúñiga, en Tehuitzingo, Puebla

Familiares, amigos y compañeros dieron el último adiós a Ricardo Zúñiga Rosas, fotógrafo y creador de contenido quien fue asesinado a balazos el fin de semana la localidad de Atopoltitlán perteneciente a Tehuitzingo, Puebla.

La noche del domingo, entre lágrimas, tristeza y dolor, los deudos del joven padre de familia y esposo de 35 años, recibieron el féretro para velarlo en el que fue su domicilio.

Posteriormente, en la capilla de la primera sección de la localidad oficiaron una misa de cuerpo presente.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Creador de Contenido y Fotógrafo Fue Asesinado a Balazos en Tehuitzingo, Puebla

Tras el repique de campanas, una caravana lo escoltó por las principales calles del municipio, recordando así al hombre quien compartía información en redes sociales sobre lo que acontecía en la Mixteca Poblana.

El cortejo fúnebre se trasladó al panteón Axutla, donde fue sepultado junto a los restos de sus padres, cumpliendo así su última voluntad.

Con información de N+

JAPR