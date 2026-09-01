Homicidios

Dan Último Adiós al Creador de Contenido, Ricardo Zúñiga, en Tehuitzingo, Puebla

Entre lágrimas y tristeza familiares del joven padre de familia y esposo de 35 años, recibieron el féretro para velarlo en el que fue su domicilio.

El hombre publicó que había recibido amenazas por teléfono.El hombre publicó que había recibido amenazas por teléfono. Foto: Facebook Ricardo Zuñiga

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Su legado en redes sociales y su trágica partida conmueven a la comunidad de Tehuitzingo.

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