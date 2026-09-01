Cae Hombre a Canal de Aguas Pluviales en Junta Auxiliar de Cuautlancingo, Puebla

Un hombre de 43 años de edad terminó lesionado luego de que cayó al interior de un canal de aguas pluviales ubicado en el municipio poblano de Cuautlancingo.

La persona no se percató del espacio ubicado entre la autopista y el muro de contención, por lo que cayó al canal mientras caminaba por la junta auxiliar de Sanctorum la noche del domingo 30 de agosto de 2026.

En coordinación con Bomberos y Proximidad Vial, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil (SSCyPC) de Cuautlancingo realizaron la extracción de la víctima y posteriormente fue trasladado a un nosocomio para recibir atención médica.

Un adolescente de 17 años perdió la vida tras sufrir un accidente cuando viajaba a bordo de una motocicleta en el municipio de Atlixco. El percance ocurrió sobre el bulevar Ferrocarriles, a la altura de la calle 5 Oriente, donde el conductor de la unidad perdió el control y derrapó.

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La víctima viajaba como copiloto y, de acuerdo con los primeros reportes, no portaba casco de seguridad, por lo que sufrió lesiones de gravedad que le provocaron la muerte.

Tras el derrape, los ocupantes de la motocicleta salieron proyectados y terminaron impactándose contra los árboles ubicados en el camellón. El conductor resultó lesionado y fue atendido por paramédicos, quienes lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) municipal acordonaron el sitio mientras se realizaron las diligencias y el levantamiento del cuerpo del menor de edad.

Con información de N+

GMAZ