Accidentes

Cae Hombre a Canal de Aguas Pluviales en Junta Auxiliar de Cuautlancingo, Puebla

La víctima no se percató del espacio ubicado entre la carpeta asfáltica y el muro de contención en la junta auxiliar de Sanctorum.

Hombre Lesionado Caída Canal Aguas Pluviales Sanctorum Cuautlancingo PueblaHombre Termina Lesionado tras Caer a Canal de Aguas Pluviales en Cuautlancingo, Puebla. Foto: Facebook SSC Cuautlancingo

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Accidente en Sanctorum: un hombre cae en un canal de aguas pluviales por no ver el espacio entre la autopista y el muro. Rescatado y hospitalizado. Más información aquí.

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