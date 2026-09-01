Accidentes

Muere Hombre tras Estrellar su Auto Contra Anuncio Panorámico en Guadalupe, NL

Un automovilista de aproximadamente 50 años, perdió la vida en choque.

Hombre muere en su carroHombre muere en su carro. Foto: N+

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Autoridades investigan un percance registrado sobre una de las principales vialidades del municipio de Guadalupe.

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Hombre pierde la vida tras choque en Guadalupe, NL