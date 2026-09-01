Muere Hombre tras Estrellar su Auto Contra Anuncio Panorámico en Guadalupe, NL

Un hombre murió luego de sufrir un accidente automovilístico sobre la avenida Morones Prieto, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

El percance fue reportado a unos 15 metros después de pasar el puente de la avenida Lázaro Cárdenas, donde un vehículo de la marca Kia terminó impactado contra la columna de un anuncio panorámico.

De acuerdo con los primeros reportes, dentro del automóvil, fue localizada la víctima de aproximadamente 50 años. El hombre vestía un pantalón de mezclilla y una playera de color gris.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia, quienes confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada para permitir el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido qué provocó el accidente ni las circunstancias exactas en las que el conductor perdió el control del vehículo y terminó impactándose contra la estructura.

En el sitio tampoco fueron observadas marcas evidentes de frenado sobre el pavimento ni indicios de que el automóvil hubiera sufrido algún impacto previo antes de terminar contra la columna del anuncio panorámico.

Elementos de Tránsito de Guadalupe permanecieron en el lugar para resguardar la zona y apoyar con las labores correspondientes, mientras se esperaba la llegada de las autoridades encargadas de realizar las investigaciones y los procedimientos relacionados con el fallecimiento.

El accidente ocurrió sobre uno de los tres carriles de la avenida Morones Prieto, por lo que una parte de la vialidad fue ocupada temporalmente por las unidades de Tránsito. Sin embargo, la circulación permaneció relativamente fluida en la zona.

Los automovilistas que transitaban por el sector redujeron la velocidad al aproximarse al lugar del accidente para observar lo ocurrido, mientras los agentes les solicitaban continuar con su trayecto para evitar mayores afectaciones a la vialidad.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer la identidad de la víctima, además de localizar y notificar a sus familiares.