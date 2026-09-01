Camión de la Ruta 636-A Choca contra Combi en Zapopan; Hay 4 Heridos

Un camión de la ruta 636-A chocó contra una combi en el municipio de Zapopan, lo que dejó como saldo cuatro personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas a la Cruz Verde Villas de Guadalupe, para recibir atención médica.

El accidente sucedió sobre la carretera a Saltillo, al cruce de la calle San Pedro, y aparentemente, se trató de un choque por alcance en donde la combi se deformó de su carrocería y terminó con el vidrio roto.

Este mismo lunes, un hombre de casi 80 años murió atropellado mientras intentaba cruzar la calle en el cruce de las avenidas Juan Palomar y Arias y Novelistas, en la colonia Jardines Vallarta del municipio de Zapopan.

Los policías pidieron el apoyo de Servicios Médicos Municipales, quienes además de confirmar la muerte del hombre, señalaron que contaba con múltiples lesiones en su cuerpo.

Versiones policiacas indican que el hombre habría sido arrastrado entre 15 y 20 metros tras ser embestido. El conductor del automóvil, presunto responsable de la muerte del sujeto, quedó detenido más adelante.

Cabe señalar que en el lugar donde ocurrió el accidente, varios locales comerciales cuentan con cámaras de vigilancia que podrán ser de importancia para la investigación que desarrollará la Fiscalía de Jalisco y así poder determinar cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.