Accidentes

Camión de la Ruta 636-A Choca contra Combi en Zapopan; Hay 4 Heridos

Una unidad del transporte público impactó a otro vehículo sobre la carretera a Satillo; lo que dejó personas lesionadas

AccidenteUn camión de la ruta 636-A chocó contra una combi en Zapopan. Foto: Juan Aguilera

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Choque en Zapopan: camión de la Ruta 636-A colisiona con una combi, dejando 4 heridos

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