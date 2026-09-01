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Kelly Osbourne Revela que su Familia Mantuvo el Cuerpo de Ozzy en Casa Días Después de su Muerte

La actriz y cantante, hija del fallecido músico, relató que su padre permaneció algunos días en casa después de su muerte, lo que ayudó a su familia a enfrentar el duelo.

kelly-osbourne-ozzy-osbourne-cuerpo-casa-muerteFoto: Getty Images

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Kelly Osbourne detalla el adiós íntimo a Ozzy en casa y el apoyo crucial de los fans. Reflexiona sobre el impacto emocional y el orgullo por sus raíces.

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