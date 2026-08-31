Lionel Richie es Hospitalizado Después de un Show y Permanece en Terapia Intensiva

Lionel Richie se encuentra hospitalizado en la unidad de terapia intensiva en St. Louis, Misssouri luego de presentarse el fin de semana en la ciudad, de acuerdo con un reporte exclusivo de TMZ.

Según fuentes cercanas citadas por el medio, el cantante se internó por su cuenta en un hospital local tras su presentación del sábado por la noche en The Muny, en Forest Park, para que le realizaran algunos estudios.

Las fuentes señalan que se trata de una medida de precaución y que los médicos investigan un posible cuadro de deshidratación leve, con la expectativa de que Richie sea dado de alta el martes.

Rolling Stone, por su parte, matiza el panorama: una fuente cercana a la gira del artista le aseguró a la revista que Richie se encuentra bien tras el episodio, y que su show del sábado 29 de agosto en el Muny lucía, según videos del concierto, en buena forma vocal y física.

Tanto TMZ como Rolling Stone coinciden en un detalle, hacia el final del show, durante la interpretación de "All Night Long", Richie pidió a su equipo que le acercaran un banco para poder sentarse mientras cantaba. Testigos consultados por TMZ describen que el cantante, de 77 años, lucía visiblemente cansado en esa parte del espectáculo.

Este nuevo episodio ocurre semanas después de otro susto de salud. En junio, Richie tuvo que terminar antes de tiempo un concierto en St. Paul, Minnesota, después de sentirse mal en el escenario.

En esa ocasión, el intérprete le confesó al público que se sentía mareado, motivo por el cual tuvo que sentarse durante "Dancing on the Ceiling", y finalmente fue trasladado en ambulancia a un hospital tras la función.

Esa vez tuvo que posponer dos fechas más de su gira antes de regresar a los escenarios.

El show en San Luis marcó el regreso de Richie a los escenarios tras el cierre de su gira conjunta con Earth, Wind & Fire.

Ambos actos tienen previsto reencontrarse en septiembre y principios de octubre para las fechas reprogramadas en San Francisco, Chicago y Columbus.

Después, el cantante tiene programado iniciar una residencia en Las Vegas con fechas en octubre y noviembre.

Hasta el momento, el equipo de representación de Richie no ha emitido ningún comunicado oficial sobre su estado de salud.