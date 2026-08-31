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Lionel Richie es Hospitalizado Después de un Show y Permanece en Terapia Intensiva

Lionel Richie fue internado en la UCI tras su concierto en St Louis por posible deshidratación. Esto se sabe de su estado de salud y su gira.

lionel-richie-hospitalizado-concierto-st-louis-missouriFoto: Getty Images

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Lionel Richie hospitalizado tras show en St. Louis por posible deshidratación. Se espera alta pronto. Conoce más sobre su estado de salud y su gira.

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