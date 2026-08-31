Posponen Veredicto de Lindsay Clancy, Señalada por Asesinar a sus 3 Hijos

El jurado del Tribunal Superior del condado de Plymouth retomó la discusión en el tercer día de deliberaciones sobre el caso Lindsay Clancy. Después de casi diecisiete horas, el juez optó por enviar a los doce miembros del jurado a casa.

La presión mediática ha crecido alrededor del caso en los últimos días. No pocos comunicadores y creadores de contenido de derecha consideran que la defensa de Lindsay Clancy ha apelado a la empatía de las mujeres en el jurado para inclinar el veredicto a su favor.

La exenfermera de obstetricia es señalada por haber cobrado la vida de sus tres hijos en 2023. No obstante, su defensa argumenta que la mujer era víctima de una psicosis posparto en el momento del crimen, por lo que no podría ser considerada jurídicamente responsable de los hechos.

Clancy no niega haber estrangulado a sus hijos. Sin embargo, su abogado alega que ella lo hizo tras perder el contacto con la realidad durante un episodio psicótico.

Por su parte, la fiscalía sostiene que Clancy era plenamente consciente de sus actos en el momento del crimen. Los fiscales de Massachusetts admiten que la exenfermera estranguló a los niños motivada por la depresión, pero señalan que la decisión fue deliberada.

El jurado enfrenta una decisión extrema. De encontrarla culpable, Clancy podría ser sentenciada a cadena perpetua. En cambio, si la declaran no culpable, la exenfermera podría quedar en libertad. En un caso intermedio, podría ser declarada como culpable de homicidio no voluntario, con una pena menor.

Especialistas han señalado que, a diferencia de la depresión posparto, la psicosis es extremadamente rara. Se diagnostica principalmente en mujeres con antecedentes de bipolaridad.

Lindsay Clancy había pedido a los profesionales que le atendían cambios en su medicación y reportó que los medicamentos que tomaba le provocaban pensamientos intrusivos. El juicio ha puesto de relieve la fragilidad con la que se atiende la salud posparto en los Estados Unidos, así como los límites de la inimputabilidad por trastorno mental.

Pero la discusión también ha sido llevada a la batalla cultural. Los críticos del caso señalan que varias mujeres en el jurado han enviado señales de “simpatía” por la acusada. Incluso atribuyen una declaración política al hecho de que portaran prendas de color rosa este lunes. La deliberación continuará mañana.