Internacional

Posponen Veredicto de Lindsay Clancy, Señalada por Asesinar a sus 3 Hijos

El juez William Sullivan envió a los doce miembros del jurado a casa después de quince horas de deliberación

Lindsay ClancySin veredicto en caso Lindsay Clancy. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+