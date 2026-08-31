La Banda Mexicana The Warning Encabezará el Show de Medio Tiempo de la NFL en México

La banda de rock mexicana The Warning, integrada por Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal, encabezará el show de medio tiempo de la NFL en México, así lo informó la NFL en sus redes oficiales.

La National Football League (NFL) anunció oficialmente este 31 de agosto que The Warning será la banda encargada de encabezar el show de medio tiempo del NFL Mexico City Game 2026.

La presentación de The Warning tendrá lugar durante el partido entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers, programado para el domingo 22 de noviembre, a las 7:20 pm tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte.

El show de medio tiempo forma parte de un total de siete espectáculos de medio tiempo que la NFL llevará a cabo durante sus International Games de 2026, una cartelera que abarcará siete países y cuatro continentes en la temporada con más partidos internacionales en la historia de la liga.

Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal expresaron su entusiasmo por el anuncio a través de un comunicado:

"Estamos más que emocionadas de formar parte de este evento de la NFL en nuestro país y en un estadio tan emblemático.

Amamos la NFL, y cada vez que colaboramos, no podemos esperar para volver a hacerlo. Actuar en el espectáculo de medio tiempo durante un partido internacional de domingo en la noche es un privilegio".

Este anuncio llega apenas unos meses después de que The Warning hiciera historia al presentarse en el medio tiempo del partido entre los Arizona Cardinals y los Jacksonville Jaguars, el pasado 23 de noviembre de 2025, en el State Farm Stadium.

En esa ocasión, la banda interpretó temas como "Sick", "Nick" y "Automatic Sun" completamente en vivo.

The Warning también forma parte del soundtrack oficial de Madden NFL con su canción "S!ck".

Originarias de Monterrey, las hermanas Villarreal fundaron The Warning en 2005 y saltaron a la fama internacional en 2014 con un cover de "Enter Sandman" de Metallica que hoy supera los 26 millones de reproducciones.

Desde entonces, la banda ha tocado en festivales de talla mundial como Rock am Ring, Hellfest, Download Festival y Vive Latino, y fue reconocida como Mejor Artista Internacional en los Rock Sound Awards 2025.

Con este nuevo hito, The Warning refrenda su lugar como una de las bandas mexicanas más importantes en la escena internacional, llevando el rock hecho en México a uno de los escenarios deportivos más vistos del mundo.