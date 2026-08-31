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La Banda Mexicana The Warning Encabezará el Show de Medio Tiempo de la NFL en México

El trío regiomontano protagonizará el espectáculo del NFL Mexico City Game 2026, el próximo 22 de noviembre en el Estadio Banorte

the-warning-banda-mexicana-show-medio-tiempo-nfl-mexico-2026Foto: Getty Images

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¡The Warning hará historia! El trío mexicano encabezará el show de medio tiempo del NFL Mexico City Game 2026 en el Estadio Banorte. Descubre más sobre este emocionante evento.

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