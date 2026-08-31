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Mel Gibson se Disculpa por Burlarse de un Intérprete de Lengua de Señas

Gibson fue grabado en un evento en Canadá imitando a una intérprete de lengua de señas, lo que generó un rechazo generalizado en redes.

mel-gibson-disculpa-interprete-lengua-señasFoto: Getty Images

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En FanExpo Canadá, Mel Gibson imita a una intérprete de lengua de señas y desata críticas. Ofrece disculpas, pero ¿es suficiente? Conoce el contexto detrás de este controvertido momento.

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