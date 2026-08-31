Mel Gibson se Disculpa por Burlarse de un Intérprete de Lengua de Señas

Mel Gibson emitió una disculpa pública después de que fuera duramente criticado por un video de su reciente aparición en FanExpo Canadá, donde el actor pareció imitar de forma burlona a una intérprete de lenguaje de señas americano (ASL) mientras caminaba hacia el escenario para su sesión de preguntas y respuestas.

El fragmento de video, grabado el sábado en Toronto, muestra a Gibson salir detrás de la intérprete y replicar sus gestos con las manos antes de saludar al moderador Liam Crowley y tomar asiento.

Usuarios y miembros de la comunidad sorda calificaron el gesto de insensible, mientras que otros pidieron más contexto antes de asumir mala intención.

Ante el rechazo generalizado que recibió en redes, Gibson ofreció una explicación a través de un comunicado.

"A veces, cuando te empujan a un escenario bajo los reflectores, tu mente está en todos lados, y a veces se manifiesta una idiotez espontánea y desconsiderada", señaló el actor. "No hubo ninguna intención maliciosa de por medio, y ciertamente me disculpo con quienes se hayan sentido ofendidos", añadió.

El episodio generó además comparaciones con la actitud de otras figuras presentes en el mismo evento. En redes se compartió un video del actor Alan Ritchson, protagonista de "Reacher", quien fue elogiado por estrechar la mano de la intérprete al finalizar su propia charla, un gesto que muchos señalaron como el tipo de trato respetuoso que faltó en el momento protagonizado por Gibson.

FanExpo Canadá se celebra anualmente y se promociona como uno de los eventos de cultura pop más grandes de Norteamérica.

La aparición de Gibson este año se dio en medio de una gira por convenciones durante el verano, luego de haber concluido la producción de The Resurrection of the Christ, su secuela de La Pasión de Cristo.

La polémica se suma a un historial de controversias para el actor, quien fue arrestado en 2006 tras hacer comentarios despectivos sobre personas judías, un episodio que marcó un antes y un después en su carrera en Hollywood.