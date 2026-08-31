Auto de Maestra es Atacado con Diábolos Frente a Primaria en Veracruz

Una maestra de primaria fue blanco de un ataque contra su vehículo, frente a la escuela Adolfo López Mateos, ubicada en el municipio de Álamo Temapache, en la zona norte del estado de Veracruz.

La unidad presentó al menos nueve impactos provocados presuntamente por un arma de diábolos. Al lugar, llegaron Peritos criminalistas y Policía Ministerial, quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes acordonando el auto dañado.

Mientras tanto, las corporaciones policiales desplegaron un operativo por las calles del municipio en busca de un sujeto encapuchado que viajaba en motocicleta y que presuntamente habría sido el responsable del ataque. Sin embargo, no se reportó ninguna detención.

Es de mencionar, que aunque hubo preocupación por una posible balacera, las clases no fueron suspendidas. Las autoridades investigan para esclarecer el ataque e identificar al responsable. Se desconoce el móvil de los hechos.