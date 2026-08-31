Seguridad

Auto de Maestra es Atacado con Diábolos Frente a Primaria en Veracruz

Los policías montaron un operativo por las calles para dar con el presunto responsable de los hechos, quien presuntamente huyó en motocicleta.

Ataque contra maestra en ÁlamoEl presunto atacante escapó en una motocicleta. Foto: Hipólito Moreno Tapia

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Ataque a auto de maestra frente a primaria en Álamo, Veracruz. La policía busca al sospechoso en motocicleta. Las clases continúan mientras se investiga.

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