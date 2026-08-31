Pensión Bienestar: Fechas de Pago de Septiembre 2026 para Beneficiarios en Tamaulipas

Los beneficiarios de los Programas para el Bienestar en Tamaulipas comenzarán a recibir durante septiembre el depósito correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026.

El calendario contempla los pagos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad y Pensión Mujeres Bienestar, de acuerdo con la inicial del primer apellido de cada beneficiario.

El depósito comenzará el martes 1 de septiembre con las personas cuyo primer apellido inicia con la letra A; el miércoles 2 corresponderá a la letra B, mientras que quienes tengan apellidos que comiencen con C recibirán su pago el jueves 3 y viernes 4 de septiembre. Para las letras D, E y F, el depósito será el lunes 7, mientras que la letra G tendrá sus pagos el martes 8 y miércoles 9.

Las personas cuyos apellidos comiencen con H, I, J y K recibirán su depósito el jueves 10 de septiembre, mientras que la letra L tendrá pago el viernes 11. Para la letra M, las fechas serán el lunes 14 y martes 15 de septiembre. Posteriormente, las letras N, Ñ y O recibirán el depósito el jueves 17; P y Q, el viernes 18; R, el lunes 21 y martes 22; S, el miércoles 23; T, U y V, el jueves 24, y finalmente las letras W, X, Y y Z tendrán su depósito el viernes 25 de septiembre.

¡Buenas noticias! 🎉 Del 1 al 25 de septiembre se realizarán los pagos de las #PensionesBienestar y del Programa de #MadresTrabajadoras. 👵🏼👨🏽‍🦽



📆 Consulta en el calendario el día de tu depósito de acuerdo con la letra inicial de tu primer apellido. pic.twitter.com/zLXbncRlZE — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) August 31, 2026

Los recursos podrán utilizarse a partir del momento en que sean depositados en la Tarjeta del Banco del Bienestar. No es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que puede permanecer en la cuenta para utilizarse posteriormente.

La entrega de los recursos se realiza de manera directa, sin intermediarios, a través del Banco del Bienestar. Para los beneficiarios de Tamaulipas, es importante identificar la fecha que corresponde a la primera letra de su apellido y verificar el depósito en su tarjeta.