Programas sociales

Pensión Bienestar: Fechas de Pago de Septiembre 2026 para Beneficiarios en Tamaulipas

Se dieron a conocer los días de dispersión de las pensiones que se otorgarán durante todo el mes de septiembre.

Conoce Fechas de Pago para Pensiones del Bienestar: Septiembre 2026Conoce Fechas de Pago para Pensiones del Bienestar: Septiembre 2026. Foto: Gobierno de México

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Conoce las fechas oficiales de pago de la Pensión Bienestar de septiembre 2026. Asegúrate de tener tu Tarjeta de Bienestar activa para recibir tu apoyo.

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