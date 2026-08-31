Gusano Barrenador Podría Tardar Hasta 10 Años en Erradicarse en Querétaro

El gusano barrenador continuará representando un riesgo para el sector ganadero de Querétaro durante los próximos años, por lo que productores mantienen acciones de vigilancia, capacitación y atención oportuna de los animales afectados.

El presidente de la Unión Ganadera Regional, Romualdo Moreno, informó que actualmente se tienen 80 casos activos, los cuales ya fueron atendidos principalmente mediante tratamientos y curaciones para evitar que las afectaciones avancen.

Explicó que se han realizado capacitaciones en distintos municipios para que los ganaderos puedan identificar de manera temprana posibles casos y actuar de inmediato. Además, se han distribuido kits de curación entre los productores para facilitar la atención de los animales.

Moreno estimó que la erradicación del gusano barrenador podría tardar al menos 10 años, por lo que consideró indispensable mantener las medidas de prevención, capacitación y monitoreo permanente entre los productores.

Los trabajos de vigilancia se han reforzado principalmente en municipios de la Sierra Gorda, como Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Jalpan de Serra, donde se han detectado casos que posteriormente fueron atendidos.

Finalmente, el dirigente ganadero alertó que el riesgo no se limita al ganado bovino, ya que los perros también pueden resultar afectados, por lo que llamó a los propietarios a revisar constantemente cualquier herida que presenten sus animales y buscar atención veterinaria de manera oportuna.