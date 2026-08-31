Salud

Gusano Barrenador Podría Tardar Hasta 10 Años en Erradicarse en Querétaro

El sector ganadero mantiene acciones de prevención ante 80 casos activos que ya fueron atendidos.

Hay 80 Casos Activos de Gusano Barrenador en QuerétaroHay 80 Casos Activos de Gusano Barrenador en Querétaro. Foto: N+

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Productores de la Sierra Gorda reciben capacitación y kits de curación, mientras autoridades y ganaderos advierten que la erradicación de esta plaga podría tardar hasta una década.

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