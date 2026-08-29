Salud

Se Intoxican Cinco Niños por Comer Naranjas en Campeche

Los menores recibieron atención en un hospital de la capital del estado, 4 fueron hidratados por vía oral, mientras que uno requirió hidratación intravenosa. Los 5 permanecen bajo vigilancia médica

Árbol de naranjas.Foto: Pixabay | Ilustrativa

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