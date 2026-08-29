Se Intoxican Cinco Niños por Comer Naranjas en Campeche

En Campeche, 5 menores de entre 5 y 11 años, presentaron síntomas de intoxicación en la comunidad maya de Nilchí, luego de que comieron naranjas dulces.

Los niños comenzaron a presentar malestares, por lo que familiares solicitaron apoyo y fueron llevados en tres ambulancias de la Secretaría de Salud al Hospital de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio”, en la capital campechana.

Al respecto Carlos Baqueiro, delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Campeche, indicó:

"Fue por un insecticida sistémico y ahí los padres tienen que ser muy responsables con el uso de esos productos"

De acuerdo con los médicos, los menores de 2, 4, 5, 9 y 11 años, recibieron atención inicial en la unidad de salud, cuatro de ellos fueron hidratados por vía oral, mientras que el niño de 9 años requirió hidratación intravenosa.

"Tienen que tener muchísimo cuidado cuando apliquen insecticidas, sobre todo los insecticidas sistémicos que tardan 20 días en desaparecer vamos a llamarlo así, en no hacer daño", señaló Baqueiro.

Los cinco pacientes permanecen bajo vigilancia médica en el área de Urgencias Pediátricas del Hospital General de Especialidades.

Por su parte Ignacio Muñoz, diputado del segundo distrito estatal de Campeche, aseguró:

"Que las instancias y ambientales vayan a los poblados, que vayan hasta Hopelchén. Investigar, ver la manera de que no vuelva a suceder, que si le sucedió a 5 le puede suceder a 6, 7, 8, 10 y pues a gran parte de ahí"

La Secretaría de Salud inició una investigación para esclarecer como ocurrieron los hechos y establecer las medidas de control necesarias en donde participan la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche, la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria y el área de Urgencias Epidemiológicas y Desastres.

Con información de Gerardo Sánchez.

LECQ