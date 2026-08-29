Patricio Ramírez, el Creador de Contenido Golpeado por Militares de EUA en Panamá

El mexicano Patricio Ramírez denunció haber sido golpeado por un grupo de tres estadounidenses en Panamá que fueron identificados como militares por la policía local.

Bajo solicitud expresa, la Oficina de Asuntos Públicos del Comando Sur de Estados Unidos confirmó al equipo de N+ Univision que tiene conocimiento de los hechos en donde se vieron involucrados miembros de su servicio y que ya se realiza una investigación.

Ramírez, de 29 años y creador de contenido, afirma que un intercambio de palabras en el elevador del Hostal 'El Viajero', la noche del 15 de agosto, derivó en la golpiza grupal de la que fue víctima.

"Me golpearon entre tres personas acá en Panamá, no fueron panameños, fueron estadounidenses. Al parecer eran militares", señala Patricio en el video publicado en sus redes sociales.

Los hechos se registraron en el distrito conocido como Casco Viejo o San Felipe, de la Ciudad de Panamá.

La Oficina de Asuntos Públicos del Comando Sur de Estados Unidos confirmó a N+ Univision que miembros de su servicio estuvieron involucrados en los hechos del 15 de agosto en un hostal de Panamá en donde un mexicano fue golpeado.

El video de la golpiza fue publicado en las redes sociales del mexicano Patricio Ramírez y se viralizó.

En la explicación, el mexicano afirmó que todo ocurrió porque detuvo el elevador de forma abrupta. Después de ello, comenzaron los insultos y tras bajar en su piso, Patricio los encaró y fue lo que devino en la golpiza.

Patricio afirmó que tras presentar la denuncia, la policía panameña le informó que sus agresores eran militares y por lo tanto, no podían ser detenidos.

N+ Univision contactó a autoridades panameñas para confirmar esta información pero al momento no ha tenido respuesta.

El informe médico diagnosticó que, debido a los golpes recibidos, Patricio sufrió: fractura de los huesos de la nariz, de huesos del cráneo y de la cara, así como contusión de tórax y otros traumatismos superficiales en el párpado y la región periocular.

"Ellos van por la vida caminando y pisando a las personas, sintiéndose en verdad que tienen todo el poder y todo el derecho de hacer con las personas lo que quieran. A mí me tiran mucho por haberme puesto enfrente y decir tú los calentaste, tú los provocaste. Debí haber dejado que me humillaran, ¿no? Debí haber dejado que me pisotearan; entonces, ¿dónde está mi dignidad? No, eso no estoy de acuerdo".

El Comando Sur de Estados Unidos agregó que autoridades competentes están investigando los hechos y que todos sus miembros están sujetos al Código Uniforme de Justicia Militar.

Con información de Ana María Islas

ICM