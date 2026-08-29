Internacional

Patricio Ramírez, el Creador de Contenido Golpeado por Militares de EUA en Panamá

A través de redes sociales, el connacional platicó cómo ocurrió la agresión; N+ Univisión confirmó con el Comando Sur de EUA que tres de sus efectivos estuvieron involucrados

La agresión contra el mexicano Patricio Ramírez ocurrió el pasado 15 de agosto, en PanamáLa agresión contra el mexicano Patricio Ramírez ocurrió el pasado 15 de agosto, en Panamá. Foto: Facebook | patoramz1

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