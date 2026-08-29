Internacional

Ataque Ruso con Drones Cerca de Kiev Deja 37 Muertos y Decenas de Heridos

El presidente Volodimir Zelenski informó a través de sus redes sociales que los hechos ocurrieron en la ciudad de Myla, urbe cercana a la capital ucraniana

Bomberos trabajan para sofocar un incendio provocado tras un ataque rusoBomberos trabajan para sofocar un incendio provocado tras un ataque ruso. Foto: Reuters

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