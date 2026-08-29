Ataque Ruso con Drones Cerca de Kiev Deja 37 Muertos y Decenas de Heridos

La ofensiva con drones ocurrida la noche del viernes dejó 37 personas muertas y 42 heridas, luego de que los aparatos provocaran un enorme incendio y explosiones, indicaron este sábado las autoridades ucranianas.

Previamente, el jefe de la administración militar de la región de Kiev, Timur Tkachenko, informó que las víctimas mortales eran 27, pero dejó claro que la cifra podría cambiar, lo cual ocurrió con el pasar de las horas.

El funcionario informó que al menos 50 edificios residenciales resultaron dañados en el ataque, así como viviendas, un restaurante y autos. Las cifras de daños y fallecidos podría aumentar.

Los bombardeos aéreos casi constantes sobre Kiev, que han llegado a su tercer día, asfixian la economía en la capital ucraniana y alteran gravemente la vida a más de 4 años y medio de la invasión a gran escala de Rusia.

El presidente Volodimir Zelenski dijo que se estableció un centro de operaciones en el lugar para asistir a la población y desde ahí laboran unidades del Servicio Estatal de Emergencias, con más de 300 efectivos.

"El ataque impactó contra un almacén, provocando una detonación posterior. Lamentablemente, la infraestructura circundante ha sufrido daños considerables: resultaron afectados edificios residenciales y una residencia para personas mayores y con discapacidad", publicó en redes sociales

Se evacuaron a 370 personas y se mantiene el apoyo sobre las comunidades afectadas.

El mandatario resaltó que en este caso hubo negligencia por parte de funcionarios ucranianos, por lo que de inmediato se abrió una causa penal. Zelenski no explicó las razones.

"Asimismo, durante la noche (viernes) se produjeron ataques en varias de nuestras regiones: Odesa, Dnipropetrovsk, Kiev, Zaporiyia, Sumy, Jerson, Jarkov, Mykolaiv, Donetsk y Chernihiv. Se registraron más de 260 drones de ataque, además de otros proyectiles".

Recalcó que Ucrania no puede afrontar los ataques de Rusia en solitario y agradeció a "todos aquellos que contribuyen con paquetes de apoyo adicional y con sanciones contra Rusia".

ICM