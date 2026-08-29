Internacional

Emiten Alerta Roja por Pastillas de Éxtasis con Forma de Trump

Se advierte que el consumo de estas pastillas 'puede provocar calor excesivo con consecuencias posiblemente mortales'

Emiten Alerta Roja por Pastillas de Èxtasis con Forma de Trump por LetalesDrogas en forma de la cabeza de Donald Trump. Foto: AP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+