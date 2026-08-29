Emiten Alerta Roja por Pastillas de Éxtasis con Forma de Trump

Un instituto neerlandés especializado en adicción a las drogas y salud mental advirtió el viernes sobre pastillas de éxtasis potencialmente mortales con forma de la cabeza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El respetado Instituto Trimbos indicó que varias de las pastillas han sido entregadas recientemente en una red de centros que analizan drogas para los usuarios antes de que las consuman. “Por ningún motivo usen estas pastillas”, advirtió el instituto.