Seguridad

Sentencian a Cuatro Personas por Presunta Portación de Armas en Veracruz

Por delitos relacionados con posesión de armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas, las autoridades detuvieron a varios hombres en Álamo Temapache, al norte de la entidad.

Sentencian a Cuatro Personas por Presunta Portación de Armas en VeracruzAdemás de la prisión, a los detenidos se les impuso una multa. Foto: Archivo | N+

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Cuatro hombres sentenciados a 9 años en Veracruz por portar armas exclusivas de las Fuerzas Armadas.

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