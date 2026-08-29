Sentencian a Cuatro Personas por Presunta Portación de Armas en Veracruz

Autoridades dieron a conocer que al menos cuatro hombres fueron sentenciados a nueve años y seis meses de prisión por presuntos delitos relacionados con armas, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Las personas han sido identificadas como José “N”, Agustín “N”, Esteban “N” y Said “N”, quienes fueron detenidos en la colonia Jacarandas, del municipio de Álamo Temapache, localizado en la zona norte de la entidad veracruzana, durante un enfrentamiento armado con policías, en un operativo coordinado con Defensa y Marina.

Según lo informado, durante su captura fueron asegurados al menos cuatro rifles y 247 cartuchos, así como 15 cargadores, 13 cargadores percutidos y cuatro chalecos de tipo táctico con placas balísticas, uno de ellos con una leyenda relacionada con un grupo criminal que opera en la zona norte del estado de Veracruz.

Asimismo, se dio a conocer que un juez federal también impuso una multa de 180 UMAS, equivalente a 20 mil 365 pesos. La FGR obtuvo la sentencia tras integrar la investigación con los indicios y pruebas remitidos por autoridades estatales.